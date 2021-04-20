В Киеве патрульные задержали предполагаемого похитителя автомобильных катализаторов. При попытке убежать он провалился через крышу гаража.

Вызвали патрульных на улицу Машиностроительную. Заявитель как раз сел в свой автомобиль Honda и собирался ехать, когда услышал несвойственные звуки из-под автомобиля. После чего оттуда вылез мужчина с болгаркой и бросился наутек.

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Владелец автомобиля пытался догнать незнакомца, но тот заскочил на гаражи, где провалил крышу и упал в бокс.

Прибыв на место, патрульные попытались уговорить беглеца вылезти самостоятельно, но он не отвечал, поэтому пришлось аварийно открывать дверь.

В помещении скрывался мужчина. Беглец объяснил, что собирался срезать у автомобиля Honda катализатор.

Патрульные задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу Соломенского управления полиции.