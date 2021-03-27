09:59, 27 березня 0

Ми живемо у фантастичний час, коли в автомобільній галузі водночас зустрілися два світи, дві релігії - двигуни внутрішнього згоряння та електромотори. І ті, й інші мають силу-силенну прибічників та противників. Тому щоб поєднати краще з двох всесвітів, народилися технології, які все це уміло поєднали. Найсвіжіший приклад - Toyota RAV4 Plug-In Hybrid, який ми першими в Україні взяли на тест.

Слово "plug" можна перекласти як "вилка", і саме воно чітко ілюструє специфіку моделі. Адже ця Toyota повинна бути "приписана" до розетки. І за рахунок цього вона буде менше залежати від бензоколонки. Адже цей RAV4 за своїм характером більше електромобіль, ніж звичайний гібрид. Та давайте розберемося по черзі.

Що під капотом?

Якщо зазирнути під капот тестової "Тойоти", то зрозуміємо, що візуально тут мало відмінностей від звичайного гібрида. "Плагін-гібрид" оснащено таким же атмосферником на 2,5 літри, який працює за циклом Аткінсона, як і на звичайних гібридах RAV4. Різниця в тому, що тут бензиновик більш потужніший – видає 185 к.с. І передній електромотор тут сильніший, не 120 сил, як у гібрида, а має 182 "конячки". Вони обертають передні колеса через електромеханічну трансмісію. Задню вісь приводить електромотор на 54 к.с.

Та головна відмінність "плагіна" від звичайних гібридів – в наявності великої батареї на 18,1 кВт/год, яку розмістили під сидіннями другого ряду. Запасу електрики в ній вистачає, щоб без застосування бензиновика проїхати 75 км. Більше того, сумарна потужність гібридної системи становить вражаючі 306 к.с. Це ж колосальна як для цього класу цифра!

Але вона доступна, лише якщо заряджена батарея. Тобто потрібна розетка, до якої можна дотягнутися за допомогою 7,5 метрового кабелю, і який через вбудовану швидку зарядку може підключатися до джерел живлення на 10 A. В такому випадку батарею можна повністю зарядити за 7,5 години. Чи за 2,5 години від 32-амперного джерела струму. І якщо враховувати, що кіловат електроенергії в Україні коштує 1,68 грн, то повністю підживити 18-кіловатну батарею обійдеться власнику в 30 гривень. Це вартість одного літра бензину. А якщо у Вас нічний тариф є, то буде ще дешевше.

В Україні RAV4 пропонується у шести комплектаціях, проте "плагін-гібрид" оснащений найкраще. Його навіть зовні легко відрізнити від інших версій. Наприклад, як і топове виконання Premium, він вирізняється чорними глянцевими накладками на колісних арках, чорним глянцем бампера, дахом та рейлінгами. Але при цьому у нього унікальна решітка радіатора та масивна накладка переднього бампера. Знову-ж таки, тільки "плагін" має стильні 19-дюймові колісні диски, в той час як для інших максимумом є 18-й розмір коліс. До того ж, окрім звичних відтінків, автомобіль доступний у новому кольорі Emotional Red.

Також у тему: тест-драйв Toyota Highlander

Об’єм багажного відділення трохи зменшився і становить 490 л, адже підлогу в ньому піднято на 4 см. Підлога багажника пласка та має додатковий простір для зберігання зарядного кабелю в підпіллі. Що цікаво: тут є розетка на 230 В/150 Вт. Її можна використовувати для підзарядки мобільних пристроїв.

Солідна розкіш

В салоні відмінностей не так багато, але деякі впадають в око. В першу чергу мова йде про 9-дюймовий екран мультимедійної системи. Адже раніше найбільшим розміром для моделі були 8 дюймів. Плюс 10-дюймовий проекційний дисплей на лобовому склі й унікальна комбінація на панелі приладів, яка зумовлена електричною специфікою. Наприклад, датчик температури мотора поступився місцем шкалі заряду батареї. Так само з'явилися окрема графіка про запас ходу на електриці й на бензині. Ну і оснащення дуже щедре. Є цифрове дзеркало заднього огляду, акустична система JBL з 9 динаміками, чорна стеля й такі ж шкіряні сидіння з червоною прострочуванням.

Цікаво, що за клімат в машині відповідає тепловий насос, який споживає менше енергії, аніж звичайна "пічка". До того ж на ключі-брелку є окрема кнопка АС, за допомогою якої можна заздалегідь дистанційно активувати кліматичну систему, щоб нагріти чи охолодити салон. А якщо робити це, коли машина під'єднана до розетки, то не зменшуватиметься заряд батареї.

Динаміка спорткара?

Між "плагіном" і звичайним гібридом є принципова різниця в філософії. Plug-In – це більше електромобіль, ніж гібрид. Якщо в звичайному гібриді головним є бензиновий режим, а електричний доповнює чи його можна примусово увімкнути кнопкою, то тут навпаки. За замовчуванням RAV4 працює на електриці, а гібридний режим є доповненням і вмикається лише тоді, коли сідає основна батарея.

Більше інформації про Toyota RAV4

Тому з повністю зарядженою батареєю RAV4 Plug-In Hybrid справляє неймовірне враження. Коли натискаєш педаль газу в підлогу, система реагує активуванням обох моторів. Тож кросовер здатен показувати справжні дива спринту – набирати сотню трохи більше ніж за 6 секунд. Це так само швидко, як розганялася спортивна Supra минулої генерації з автоматом. І це значно веселіше, ніж наприклад 8,1 секунди у звичайного гібрида.

З іншого боку, навіть в суто електричному режимі, в якому "Плагін-гібрид" працює за замовчуванням, він здатен набирати сотню за 10 секунд, що теж непогано. Таким чином "плагін-гібрид" стає не лише найекономічнішим кросовером в лінійці (адже відповідно до характеристик здатен вкладатися в 1 літр бензину на 100 кілометрів), але й найспортивнішим RAV4.

Якщо шайбою на центральній консолі обрати режим Sport, то це більше змінює реакції бензиновика. Він так само нелінійно реагує на роботу педаллю, а також загострює відповіді електромоторів, які реагують значно чутливіше, ніби оголений нерв. Але знаєте, після серії замірів розгону до сотні, в яких мені через зимову гуму не вдалося виїхати з цифри 6,7 секунд і після досягнення максимальних 188 км/год, мені здалося, що цей режим для машини "нерідний". Зараз поясню.

То спорткар чи економкар?

Різкі спурти і високі швидкості не дуже пасують цьому гібриду. Кермо не виглядає настільки точним, аби використовувати потужність на "всі сто". Та більше претензій до гальм, які конструктивно в гібриді відрізняються від інших авто і мають певний "холостий хід" для активації рекуперації. Значно гармонійнішим такий RAV4 сприймається на крейсерських швидкостях, коли можна економити й отримувати від цього задоволення.

І це стало для мене новим досвідом. Більше того, певним способом самодисципліни. І питання не в заощадженні. Дивіться: коли в бензиновому авто спорожнів бак, Ви їдете на заправку і за три хвилини заливаєте повний бак. Тобто Ви платите грошима за мобільність. А коли сідає батарея, ви так швидко не можете зарядитися і за мобільність доводиться платити часом. Навіть незважаючи на те, що "плагін" може їздити і на бензині, ти зайвий раз не поспішаєш, адже починаєш цінувати електричний заряд.

Мій графік разом з RAV4 Plug-In Hybrid виглядав так. Вночі машина заряджалася в гаражі будинку до позначки 75 км запасу ходу на електротязі. Зранку я віз дитину до школи на Дарницю, десь за 30 км. Це при тому що на трасі "плагін" дозволяє розганятися на електриці до 135 км/год. Якщо швидше – вмикається бензиновик. Потім їжджу містом у справах, а лише після обіду витрачаю бензин. З іншого боку, можна зберегти батарею на потім. Увімкнувши примусову роботу бензиновика в режимі Charge, тобто примусової зарядки від ДВЗ.

Також цікаво: тест-драйв Toyota Corolla Hybrid

Іншими режимами Toyota RAV4 Plug-In Hybrid є функція EV Mode, тобто рух виключно на електриці, та HV Mode – режим гібрида. Хоча простіше просто лишити його в автоматичному режимі.

Цікаво виглядає задекларована виробником цифра середньої витрати 1,2 л/100 км. Розумію, що йдеться швидше за все про те, що за той мінімальний час, коли працює ДВЗ, він спалює зовсім небагато. Адже якщо відштовхуватися від даних аналітики бортового комп’ютера, то 70-90 відсотків часу RAV4 Plug-In Hybrid працює на електриці. Ось через це я і заїжджав на цій машині на заправку за тиждень тільки раз. В той час як на своїй Mazda CX-5 роблю це двічі, а то й тричі на тиждень.

В бак "плагіна" входить 55 літрів, це стільки ж, як і у звичайної RAV4. Якщо ще й зарядити батарею, тоді виходить, що максимальний запас ходу на батареї й бензині становить вражаючі 1316 км. Тобто на одній заправці/зарядці можна з'їздити до Львова і назад. Ще й залишиться. Така далекобійність навіть не всім дизелям снилася.

Є ще одна річ, яку важко переоцінити в українських реаліях. Незважаючи на найбільші серед RAV4 колісні диски на 19 дюймів, Plug-In Hybrid лишається таким же комфортним, як і версії на менших колесах. Він без напруги відпрацьовує ями на розбитих дорогах й не витрясає пломби із зубів навіть в тих регіонах, куди ще не встигли підвезти свіжий асфальт. І робить це дуже тихо. Хоча, з точки зору слухняності і балансу, "РАВ4" трохи гірше керується.

А коли дороги закінчуються зовсім, RAV4 Plug-In Hybrid не пасує, бо окрім кліренса в 19 см, в нього є окремий режим для бездоріжжя, який називається Trail. В ньому електроніка жорсткіше блокує колеса, які буксують, імітуючи блокування диференціала. Так само змінюється й чутливість педалі газу та логіка трансмісії.

Замовити тест-драйв Toyota RAV4 Plug-In Hybrid

Сила звички

За тиждень, проведений в компанії RAV4 Plug-In Hybrid, я так звик ввечері ставити машину на зарядку і зранку їздити на електриці, ніби робив це усе життя. Рівень бензину в паливному баку підозріло довго не падав і це мене абсолютно влаштовувало.

Але в цій діжці меду є невеличка ложка дьогтю. Для тих, хто вже "загорівся" такою машиною, мушу сказати, що вона буде недешевою. "Плагін" десь на 30% дорожчий за топову гібридну комплектацію Premium. З іншого боку, таких машин буде небагато, тому тільки це може підняти цікавість до моделі. І лише ці покупці будуть користуватись автомобілем, який водночас поєднує два світи, дві релігії…

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков