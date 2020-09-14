16:22, сьогодні 0

Новий Toyota Highlander 2020 став одним з найбільших SUV бренду. У нього повністю новий дизайн, сучасний салон та більше позашляхових можливостей.

У порівняні з минулим поколінням "Хайлендер" став на 6 см довшим та не дотягує до Land Cruiser 200 всього 2 см, а Prado навіть перегнав. Уявляєте, як він підріс? Хоча за висотою та шириною у нового покоління габарити залишились майже незмінними.

Зручно, як вдома

Якщо говорити про нову зовнішність, то вона вдалася. Більше того, серед усіх кросоверів "Тойоти" саме "Хайлендер" зовні подобається мені найбільше. Навіть якби він був одного розміру з RAV4, на який став трохи схожим, виглядає Highlander гармонійніше, адже в дизайні менше граней. Фари теж плавніші, а світлотехніка майже повністю світлодіодна.

Toyota Highlander – авто для великих компаній. З цим салоном в "Хайлендері" можна економити на готелях, адже на розкладених кріслах можна влаштувати два просторих спальних місця. Хоча покупці таких "Тойот" не звикли економити на комфорті. Він легко бере на борт сімох пасажирів, при цьому всі вони будуть відчувати себе дуже зручно. Усі крісла можуть змінювати кут нахилу, мають зручний профіль, у кожному ряду є дефлектори обдуву.

Більше інформації про Toyota Highlander

Навіть на третьому ряду простору достатньо не лише для дітей, а й для дорослих пасажирів. В салоні вистачає повітря над головою, наче в мінівені. Можливо, таке відчуття завдяки величезному панорамному даху, який розміщений над першим і другим рядом. При цьому на другому ряду в топовій комплектації Premium є підігрів крісел, а кут нахилу спинок змінюється навіть на третьому. Знову-таки, аби збільшити простір для пасажирів на гальорці, можна відсунути другий ряд вперед.

В задніх дверях навіть є сонцезахисні шторки, щоправда тільки в нашому топовому виконанні Premium, в простішому Elegance їх немає.

Щодо безпеки, то в максимальній комплектації є система Toyota Safety Sense 2.0, яка вміє автоматично гальмувати, уникаючи зіткнень, слідкує за дорожніми знаками, має інтелектуальний круїз-контроль, вміє перемикати дальнє світло і систему моніторингу втоми водія. Також дуже корисна бездротова зарядка для мобільного, проекційний екран. Наш топовий Highlander оснащено преміальною аудіосистемою JBL з 11 динаміками, які видають 1200 ват потужності. Вона дуже круто звучить, такі відчуття, мов потрапив на концерт улюбленого виконавця.

В багажник з розкладеним третім рядом влазить усього 332 літри. Але якщо скласти спинки третього і другого ряду, то в салон увійде 1909 літрів.

Також у тему: Toyota обновила логотип та дизайн бренду

Тягне навіть з низів

Під капотом - культовий мотор для "Тойоти" об'ємом 3,5 літри на 249 сил. Щоправда, одна справа, коли він під капотом Camry, яка на 5 центнерів легша, а інша – в Highlander з 2100 кіло спорядженої маси. Втім, автомобіль жвавий як для таких габаритів і ваги – він набирає 8,5 секунд до сотні. Свій максимум тяги в 356 Нм двигун розвиває майже на 5 тисячах обертів, та на диво непогано тягне і з низів. Мотор працює в парі з автоматом на 8 передач, така "Тойота" буває тільки повноприводною.

Двигун рвучко набирає оберти, особливо в режимі "спорт", щоправда максимальну швидкість обмежено на позначці 180 км/год. Натомість звучить він благородно, як справжній V6 і дуже тихо. Дизелю таке й не снилося. Щоправда, великий об'єм не може бути надто економічним. Найменша цифра, якої досяг я в режимі "Еко", становить 10,5 літрів на сотню. Але навіть в технічних характеристиках обіцяють 13,3 літри у місті. Хоча, виходячи з офіційних даних, на трасі можна вкластися у 7,2 л. Однак навряд чи у вас вийде такий показник – доведеться їхати зі швидкістю щонайбільше 90 км/год.

А от керуватись "Хайлендер" став краще. Бо створено його на новій платформі, до того ж Highlander отримав нові налаштування підвіски, тому став слухнянішим за попередника. Хоча, звичайно, солідності в реакціях все одно більше, ніж азарту.

На асфальті це справжній крейсер для вояжів. Велика маса забезпечує "Тойоті" солідну ходу. Вона пливе над асфальтом. Щоправда, на ямках ти відчуваєш, що машину взуто у величезні 20-дюймові колеса, і якби не вони, комфорту було би ще більше. А так інколи вони жорсткувато відпрацьовують дефекти дороги. Втім, дешевша комплектація має менші, 19-дюймові колеса. А от шумоізоляція на висоті – зовнішніх шумів практично не чути.

Оберіть собі бездоріжжя

Я не очікував побачити в "Хайлендері" додаткові режими для бездоріжжя. Асистент спуску з гори беремо до уваги, він є в найпростіших кросоверах. Я про електроніку, яка називається Multi Terrain Select і яка пропонує три режими руху бездоріжжям. Вони змінюють розподілення тяги між колесами, блокуючи міжвісьову муфту в режимах Rock & Dirt та Mud & Sand. Але навіть в комбінації з кліренсом в 204 мм це не робить "Хайлендер" борцем з бездоріжжям. Заважає велика маса. Це аби впевненіше почуватися на слизькій дорозі чи дістатися заміського будинку взимку.

Окрім того, повноприводна техніка у "Хайлендера" створена для більшого комфорту та безпеки на мокрих трасах. Система векторизації тяги з двома електромагнітними муфтами дозволяє регулювати момент на кожному задньому колесі окремо. Це мусило би допомагати закручувати авто у віраж, але на такому великому авто це важко відчути.

Таким чином, новий Highlander, окрім того, що залишився великим та комфортним 7-місним кросовером, отримав ще кілька козирів. Це сучасна зовнішність, більш м'яка підвіска, краща керованість, "просунутий" повний привід, який тепер дозволяє виїжджати за межі асфальту та добра шумоізоляція.

Замовити онлайн-консультацію Toyota Highlander

Технічні характеристики Toyota Highlander ДВИГУН Бензиновий V6, робочий об’єм 3456 см3, потужність 246 к.с. при 5000 - 6600 об/хв., обертальний момент 356 Нм при 4700 об/хв. ТРАНСМІСІЯ Повний привід, 8-швидкісна автоматична коробка передач КУЗОВ Універсал, 5 дверей, 7 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4966/1930/1755 мм, база 2850 мм, споряджена маса 2100 кг, корисне навантаження 600 кг, об’єм багажника 268-332/658-944/1177-1909 л, об’єм бака 68 л, кліренс 204 мм. ПІДВІСКА Передня – незалежна МакФерсон, задня - незалежна. Шини 235/55 R20. ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 180 км/ч. Розгін до 100 км/год за 8,5 с. Витрата пального (місто/траса/змішаний) - 13,6/7,5/9,8 л/100 км ЦІНА від: 1 354 150 грн

Замовити автомобіль можна тут.