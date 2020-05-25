У мережі офіційних дилерів Toyota розпочато прийом замовлень на кросовер Toyota Highlander нового, четвертого покоління, особливостями якого є динамічний та елегантний дизайн, ще більше простору в інтер’єрі, повний привод та надійність і довговічність від Toyota.

Нове покоління автомобіля поєднує інтелектуальні технології, що гарантують підвищену безпеку на дорогах та максимальний комфорт під час довготривалих подорожей як містом, так і за його межами на великі відстані.

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Toyota Highlander четвертого покоління — це повнорозмірний кросовер для ділових та сімейних подорожей. На трьох рядах сидінь нового Toyota Highlander комфортно розміщуються до 7 пасажирів. Його довжина збільшилася на 76 мм порівняно з попередником, завдяки чому більше простору отримали пасажири 3-го ряду сидінь. Також зріс простір багажного відділення для зручного транспортування ще більшого об’єму речей.

В Україні новий Toyota Highlander доступний з бензиновим двигуном V6 об’ємом 3,5 л потужністю 249 к.с. (183 кВт) та 8-ступеневою автоматичною трансмісією для максимально стрімкого та плавного прискорення і впевненого кермування будь-якими дорогами. Цей двигун оснащено інноваційною системою комбінованого впорскування D-4S від Toyota, що поєднує безпосереднє та розподілене впорскування пального для оптимальної ефективності та потужності за будь-яких умов. Toyota Highlander четвертого покоління доступний у комплектаціях Elegance та Premium у мережі офіційних дилерів Toyota в Україні.

Безпека клієнтів залишається пріоритетом Toyota. Вперше у Toyota Highlander у комплектації Premium застосовано інтелектуальну систему безпеки Toyota Safety Sense 2.0. Вона включає в себе: систему попередження зіткнень із виявленням пішоходів як удень, так і вночі; систему адаптивного круїз-контролю, що працює у повному діапазоні швидкостей; систему допомоги утримання у смузі руху; систему автоматичного дальнього світла; систему розпізнавання та інформування про дорожні знаки.

Завдяки сучасній мультимедійній системі у салоні Toyota Highlander доступні передові можливості підключення і різноманітні розваги. Новий кросовер оснащений 8-дюймовим сенсорним дисплеєм, а також підтримкою систем Apple Car Play® та Android Auto™ для комфортного керування смартфонами під час подорожей. Toyota Highlander у комплектації Premium також оснащений преміальною аудіосистемою JBL потужністю 1200 Вт, що забезпечує програвання найулюбленішої музики через 11 динаміків. Ця система надає звучанню аудіо з будь-якого джерела атмосфери справжнього концерту.

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Також уперше для Toyota Highlander у комплектації Premium застосована інноваційна система повного привода — Dynamic Torque Vectoring, що у разі потреби автоматично розподіляє крутний момент між задніми колесами за допомогою спеціальних електричних муфт. Ця система допомагає підвищити рівень безпеки під час керування автомобілем, а також плавно проходити складні ділянки дороги. Dynamic Torque Vectoring контролюється електронною системою управління та за потреби підключає задню вісь, що забезпечує оптимальне співвідношення крутного моменту як на осях, так і на окремому колесі.

Особливостями Toyota Highlander у комплектації Premium є панорамний дах із електричним зсувним люком, 20-дюймові легкосплавні диски, проєкційний HUD-дисплей для відображення на лобовому склі найважливішої інформації щодо роботи автомобіля та деталей подорожі. Окрім того, модель оснащено Panoramic View Monitor (PVM) — системою кругового огляду на 360° із передньою, задньою та двома бічними камерами. Вона виводить на монітор інформацію про невидимі з місця водія перешкоди. Це дозволяє суттєво знизити ризик аварійних ситуацій під час паркування у місті.

Новий Toyota Highlander побудований на глобальній модульній платформі Toyota TNGA-K (Toyota New Global Architecture), що забезпечує новий рівень керованості та комфорту завдяки міцнішій конструкції кузова, низькому центру тяжіння та задній двоважільній підвісці.

Щоб підкреслити свою індивідуальність, власники можуть обрати автомобіль в одному із 8 кольорів: «Білий перламутр», «Коричневий металік», «Сріблястий металік», «Сірий металік», «Сіро-блакитний металік», «Темно-синій металік», «Червоний перламутр» і «Червоний металік»; та серед 4 кольорів оздоблення салону: чорний, бежевий, коричневий і сірий.

Продажі Toyota Highlander четвертого покоління в Україні розпочнуться вже у червні 2020 р. За додатковою інформацією щодо нового Toyota Highlander, включно з цінами, звертайтеся, будь ласка, до офіційних дилерів Toyota в Україні.

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