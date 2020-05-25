В сети официальных дилеров Toyota начался прием заказов на кроссовер Toyota Highlander нового, четвертого поколения, особенностями которого являются динамичный и элегантный дизайн, еще больше пространства в интерьере, полный привод и надежность и долговечность от Toyota.

Новое поколение автомобиля сочетает интеллектуальные технологии, которые гарантируют повышенную безопасность на дорогах и максимальный комфорт во время длительных путешествий как по городу, так и за его пределами на большие расстояния.

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Toyota Highlander четвертого поколения — это полноразмерный кроссовер для деловых и семейных путешествий. На трех рядах сидений нового Toyota Highlander комфортно размещаются до 7 пассажиров. Его длина увеличилась на 76 мм по сравнению с предшественником, благодаря чему больше пространства получили пассажиры 3-го ряда сидений. Также возросло пространство багажного отделения для удобной транспортировки еще большего объема вещей.

В Украине новый Toyota Highlander доступен с бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 л мощностью 249 к.с. (183 кВт) и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией для максимально стремительного и плавного ускорения и уверенного вождения по любым дорогам. Этот двигатель оснащен инновационной системой комбинированного впрыска D-4S от Toyota, сочетающей непосредственный и распределенный впрыск топлива для оптимальной эффективности и мощности при любых условиях. Toyota Highlander четвертого поколения доступен в комплектациях Elegance и Premium в сети официальных дилеров Toyota в Украине.

Безопасность клиентов остается приоритетом Toyota. Впервые у Toyota Highlander в комплектации Premium применена интеллектуальная система безопасности Toyota Safety Sense 2.0. Она включает в себя: систему предупреждения столкновений с обнаружением пешеходов как днем, так и ночью; систему адаптивного круиз-контроля, работающего в полном диапазоне скоростей, систему помощи удержания в полосе движения, систему автоматического дальнего света; систему распознавания и информирования о дорожных знаках.

Благодаря современной мультимедийной системе в салоне Toyota Highlander доступны передовые возможности подключения и разнообразные развлечения. Новый кроссовер оснащен 8-дюймовым сенсорным дисплеем, а также поддержкой систем Apple Car Play ® и Android Auto ™ для комфортного управления смартфонами во время путешествий. Toyota Highlander в комплектации Premium также оснащен премиальной аудиосистемой JBL мощностью 1200 Вт, что обеспечивает проигрывание самой любимой музыки через 11 динамиков. Эта система придает звучанию аудио с любого источника атмосферу настоящего концерта.

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Также впервые для Toyota Highlander в комплектации Premium применена инновационная система полного привода — Dynamic Torque Vectoring, которая в случае необходимости автоматически распределяет крутящий момент между задними колесами с помощью специальных электрических муфт. Эта система помогает повысить уровень безопасности во время управления автомобилем, а также плавно проходить сложные участки дороги. Dynamic Torque Vectoring контролируется электронной системой управления и при необходимости подключает заднюю ось, что обеспечивает оптимальное соотношение крутящего момента как на осях, так и на отдельном колесе.

Особенностями Toyota Highlander в комплектации Premium является панорамная крыша с электрическим сдвижным люком, 20-дюймовые легкосплавные диски, проекционный HUD-дисплей для отображения на лобовом стекле важнейшей информации о работе автомобиля и деталей путешествия. Кроме того, модель оснащена Panoramic View Monitor (PVM) — системой кругового обзора на 360° с передней, задней и двумя боковыми камерами. Она выводит на монитор информацию о невидимых с места водителя препятствиях. Это позволяет существенно снизить риск аварийных ситуаций во время парковки в городе.

Новый Toyota Highlander построен на глобальной модульной платформе Toyota TNGA-K (Toyota New Global Architecture), что обеспечивает новый уровень управляемости и комфорта благодаря прочной конструкции кузова, низкому центру тяжести и задней двухрычаговой подвеске.

Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, владельцы могут выбрать автомобиль в одном из 8 цветов: «Белый перламутр», «Коричневый металлик», «Серебристый металлик», «Серый металлик», «Серо-голубой металлик», «Темно-синий металлик», «Красный перламутр» и «Красный металлик»; и среди 4 цветов отделки салона: черный, бежевый, коричневый и серый.

Продажи Toyota Highlander четвертого поколения в Украине начнутся уже в июне 2020 г. За дополнительной информацией относительно нового Toyota Highlander, включая цены, обращайтесь, пожалуйста, к официальным дилерам Toyota в Украине.

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