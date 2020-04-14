Посольство США в Украине передало ВСУ партию специальных машин на базе внедорожников Toyota Land Cruiser 70.

Точное число машин не называется, но, согласно фото, речь идет о как минимум 5 специализированных автомобилях, которые были сфотографированы.

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Эти машины поступили в рамках технической помощи от США. В начале 2017 года Украина уже получила 43 новых внедорожника Toyota Land Cruiser 70.

Машины выполняют различные задачи в подразделениях Сил Специальных операции ВСУ.

Toyota Land Cruiser 70 – семейство рамных внедорожников, производимых компанией Toyota с 1984 года и по сегодня.

Серия этих автомобилей включает:

Toyota Land Cruiser J71 – 3-дверный универсал с короткой колесной базой

Toyota Land Cruiser J73 – 3-дверный универсал со средней колесной базой

Toyota Land Cruiser J74 – 3-дверный универсал со средней колесной базой

Toyota Land Cruiser J75 – 3-дверный фургон с длинной базой

Toyota Land Cruiser J76 – 5-дверный универсал

Toyota Land Cruiser J78 – 3-дверный фургон с длинной базой

Toyota Land Cruiser J79 – 2 или 4-дверный пикап

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