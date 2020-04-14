Посольство США в Україні передало ЗСУ партію спеціальних машин на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser 70.

Точна кількість машин не називається, але на фото видно щонайменше 5 спеціалізованих автомобілів.

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Ці машини надійшли в рамках технічної допомоги від США. На початку 2017 року Україна вже отримала 43 нових позашляховика Toyota Land Cruiser 70.

Машини виконують різноманітні завдання в підрозділах Сил Спеціальних операції ЗСУ.

Toyota Land Cruiser 70 — сімейство рамних позашляховиків, що виготовляються компанією Toyota 1984 року і по сьогодні.

Серія цих автомобілів включає:

Toyota Land Cruiser J71 — 3-дверний універсал з короткою колісною базою

Toyota Land Cruiser J73 — 3-дверний універсал з середньою колісною базою

Toyota Land Cruiser J74 — 3-дверний універсал з середньою колісною базою

Toyota Land Cruiser J75 — 3-дверний фургон з довгою базою

Toyota Land Cruiser J76 — 5-дверний універсал

Toyota Land Cruiser J78 — 3-дверний фургон з довгою базою

Toyota Land Cruiser J79 — 2 або 4-дверний пікап

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