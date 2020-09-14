16:22, 14 сентября 0

Новый Toyota Highlander 2020 стал одним из крупнейших SUV бренда. У него полностью новый дизайн, современный салон и больше внедорожных возможностей.

В сравнении с прошлым поколением "Хайлендер" стал на 6 см длиннее и не дотягивает до Land Cruiser 200 всего 2 см, а Prado даже перегнал. Представляете, как он подрос? Хотя по высоте и ширине у нового поколения габариты остались почти неизменными.

Удобно, как дома

Если говорить о новой внешности, то она удалась. Более того, среди всех кроссоверов "Тойоты" именно "Хайлендер" внешне нравится мне больше всего. Даже если бы он был одного размера с RAV4, на который стал немного похожим, выглядит Highlander гармоничнее, ведь в дизайне меньше граней. Фары тоже более плавные, а светотехника почти полностью светодиодная.

Toyota Highlander – автомобиль для больших компаний. С этим салоном в "Хайлендере" можно экономить на отелях, ведь на разложенных креслах можно устроить два просторных спальных места. Хотя покупатели таких "Тойот" не привыкли экономить на комфорте.

Он легко берет на борт семерых пассажиров, при этом все они будут чувствовать себя очень удобно. Все кресла могут менять угол наклона, имеют удобный профиль, в каждом ряду есть дефлекторы обдува.

Больше информации о Toyota Highlander

Даже на третьем ряду пространства достаточно не только для детей, но и для взрослых пассажиров. В салоне хватает воздуха над головой, словно в минивэне. Возможно, такое ощущение благодаря огромной панорамной крыше, которая размещена над первым и вторым рядом. При этом на втором ряду в топовой комплектации Premium есть подогрев кресел, а угол наклона спинок меняется даже на третьем. Опять-таки, чтобы увеличить пространство для пассажиров на галерке, можно отодвинуть второй ряд вперед.

В задней двери даже есть солнцезащитные шторки, правда только в нашем топовом исполнении Premium, в более простом Elegance их нет.

Что касается безопасности, то в максимальной комплектации есть система Toyota Safety Sense 2.0, которая умеет автоматически тормозить, избегая столкновений, следит за дорожными знаками, имеет интеллектуальный круиз-контроль, умеет переключать дальний свет и мониторит усталость водителя. Также очень полезна беспроводная зарядка для мобильного, проекционный экран у водителя. Наш топовый Highlander оснащен премиальной аудиосистемой JBL с 11 динамиками, которые выдают 1200 ватт мощности. Она очень круто звучит, такие ощущения, словно попал на концерт любимого исполнителя.

В багажник с разложенным третьим рядом влезает всего 332 литра. Но если сложить спинки третьего и второго ряда, то в салон войдет 1909 литров.

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Тянет даже с низов

Под капотом – культовый мотор для "Тойоты" объемом 3,5 литра на 249 сил. Правда, одно дело, когда он под капотом Camry, которая на 5 центнеров легче, а другое – в Highlander из 2100 кило снаряженной массы. Впрочем, автомобиль резвый как для таких габаритов и веса – он набирает 8,5 секунд до сотни. Свой максимум тяги в 356 Нм двигатель развивает почти на 5 тысячах оборотов, но на удивление неплохо тянет и с низов. Мотор работает в паре с автоматом на 8 передач, такая "Тойота" бывает только полноприводной.

Двигатель резко набирает обороты, особенно в режиме "спорт", правда максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/час. Зато звучит он благородно, как настоящий V6 и очень тихо. Дизелю такое и не снилось. Правда, большой объем не может быть слишком экономичным. Наименьшая цифра, которой достиг я в режиме "ЭКО", составляет 10,5 литров на сотню. Но даже в технических характеристиках обещают 13,3 литра в городе. Хотя, исходя из официальных данных, на трассе можно уложиться в 7,2 л. Однако вряд ли у вас получится такой показатель – придется ехать со скоростью максимум 90 км/час.

А вот управляться "Хайлендер" стал лучше. Потому что создан на новой платформе, к тому же получил новые настройки подвески, поэтому стал послушнее предшественника. Хотя, конечно, солидности в реакциях все равно больше, чем азарта.

На асфальте это настоящий крейсер для вояжей. Большая масса обеспечивает "Тойоте" солидный ход. Она плывет над асфальтом. Правда, на ямках ты чувствуешь, что машина обута в огромные 20-дюймовые колеса, и если бы не они, комфорта было бы еще больше. А так иногда они жестковато отрабатывают дефекты дороги. Впрочем, более дешевая комплектация имеет меньшие, 19-дюймовые колеса. А вот шумоизоляция на высоте – внешних шумов практически не слышно.

Выберите себе бездорожье

Я не ожидал увидеть в "Хайлендере" дополнительные режимы для бездорожья. Ассистент спуска с горы не берем во внимание, он есть в самых простых кроссоверах. Я про электронику, которая называется Multi Terrain Select и которая предлагает три режима движения по бездорожью. Они изменяют распределение тяги между колесами, блокируя межосевую муфту в режимах Rock & Dirt и Mud & Sand. Но даже в комбинации с клиренсом в 204 мм это не делает "Хайлендер" борцом с бездорожьем. Мешает большая масса. Это чтобы увереннее чувствовать себя на скользкой дороге или добраться к загородному дому зимой.

Кроме того, полноприводная техника у "Хайлендера" создана для большего комфорта и безопасности на мокрых трассах. Система векторизации тяги с двумя электромагнитными муфтами позволяет регулировать момент на каждом заднем колесе отдельно. Это должно было бы помогать закручивать авто в вираж, но на таком большом авто это трудно почувствовать.

Таким образом, новый Highlander, кроме того, что остался большим и комфортным 7-местным кроссовером, получил еще несколько козырей. Это современная внешность, более мягкая подвеска, лучшая управляемость, "продвинутый" полный привод, который теперь позволяет выезжать за пределы асфальта и хорошая шумоизоляция.

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Технические характеристики Toyota Highlander ДВИГАТЕЛЬ Бензиновый V6, рабочий объем 3456 см3, мощность 246 л.с. при 5000 - 6600 об/мин., вращательный момент 356 Нм при 4700 об/мин. ТРАНСМИССИЯ Полный привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач КУЗОВ Универсал, 5 дверей, 7 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4966/1930/1755 мм, база 2850 мм, снаряженная масса 2100 кг, полезная нагрузка 600 кг, объем багажника 268-332/658-944/1177-1909 л, объем бака 68 л, клиренс 204 мм. ПОДВЕСКА Передняя – независимая МакФерсон, задняя – независимая. Шины 235/55 R20. ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная скорость 180 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 8,5 с. Расход топлива (город/трасса/смешанный) – 13,6/7,5/9,8 л/100 км ЦЕНА от 1 354 150 грн

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