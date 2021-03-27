09:59, 27 марта 0

Мы живем в фантастическое время, когда в автомобильной отрасли одновременно встретились два мира, две религии - двигатели внутреннего сгорания и электромоторы. Обе имеют множество сторонников и противников. Поэтому чтобы совместить лучшее из двух вселенных, родились технологии, которые все это умело соединили. Свежий пример - Toyota RAV4 Plug-In Hybrid, который мы первыми в Украине взяли на тест.

Слово "plug" можно перевести как "вилка", и именно оно четко иллюстрирует специфику модели. Ведь эта Toyota должна быть "приписана" к розетке. И за счет этого она будет меньше зависеть от бензоколонки. Ведь этот RAV4 по своему характеру больше является электромобилем, чем обычным гибридом. Но давайте разберемся по порядку.

Что под капотом?

Если заглянуть под капот тестовой "Тойоты", то поймем, что визуально здесь мало отличий от обычного гибрида. "Плагин-гибрид" оснащен таким же атмосферником на 2,5 литра, который работает по циклу Аткинсона, как и на обычных гибридах RAV4. Разница в том, что здесь бензиновый мотор более мощный – выдает 185 л.с. И передний электромотор здесь сильнее, не 120 сил, как у гибрида, а на 182 “лошадки”. Они вращают передние колеса через электромеханическую трансмиссию. Заднюю ось приводит электромотор на 54 л.с.

Но главное отличие "плагина" от обычных гибридов – в наличии большой батареи на 18,1 кВт/ч, которую разместили под сиденьями второго ряда. Запаса электричества в ней хватает, чтобы без применения бензинового двигателя проехать 75 км. Более того, суммарная мощность гибридной системы составляет впечатляющие 306 л.с. Это же колоссальная как для этого класса цифра!

Но она доступна, только если заряжена батарея. То есть нужна розетка, к которой можно дотянуться с помощью 7,5 метрового кабеля. Им через встроенную быструю зарядку можно подключаться к источникам питания на 10 A. В таком случае батарею можно полностью зарядить за 7,5 часа. Или за 2,5 часа от 32-амперного источника тока. И если учитывать, что киловатт электроэнергии в Украине стоит 1,68 грн, то полностью подпитать 18-киловаттную батарею обойдется владельцу в 30 гривен. Это стоимость одного литра бензина. А если у Вас ночной тариф, то будет еще дешевле.

В Украине RAV4 предлагается в шести комплектациях, однако "плагин-гибрид” оснащен лучше, чем максимальная версия. Его даже внешне легко отличить от других версий.

Например, как и топовое исполнение Premium, он отличается черными глянцевыми накладками на колесных арках, черным глянцем бампера, крышей и рейлингами. Но при этом у “плагина” уникальная решетка радиатора и массивная накладка переднего бампера. Опять же, только на "плагин" ставят стильные 19-дюймовые колесные диски, в то время как для других максимумом является 18-й размер колес. К тому же, кроме привычных оттенков, автомобиль доступен в новом цвете Emotional Red.

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Объем багажного отделения немного уменьшился и составляет 490 л, ведь пол в нем поднят на 4 см. Пол багажника плоский и имеет дополнительное пространство для хранения зарядного кабеля в подполье. Что интересно: здесь есть розетка на 230 В/150 Вт. Ее можно использовать для подзарядки мобильных устройств.

Солидная роскошь

В салоне отличий не так много, но некоторые бросаются в глаза. В первую очередь речь идет о 9-дюймовом экране мультимедийной системы. Ведь раньше наибольшим размером для модели были 8 дюймов. Плюс 10-дюймовый проекционный дисплей на лобовом стекле и уникальная комбинация панели приборов, которая обусловлена ​​электрической спецификой. Например, датчик температуры двигателя уступил место шкале заряда батареи. Также появились отдельная графика о запасе хода на электричестве и на бензине. Ну и оснащение очень щедрое. Есть цифровое зеркало заднего обзора, акустическая система JBL с 9 динамиками, черный потолок и такие же кожаные сиденья с красной прострочкой.

Интересно, что за климат в машине отвечает тепловой насос, который потребляет меньше энергии, чем обычная “печка”. К тому же на ключе-брелоке есть отдельная кнопка АС, с помощью которой можно заранее дистанционно активировать климатическую систему, чтобы нагреть или охладить салон. А если делать это, когда машина подключена к розетке, то не будет уменьшаться заряд батареи.

Динамика спорткара?

Между "плагином" и обычным гибридом принципиальная разница в философии. Plug-In – это больше электромобиль, чем гибрид. Если в обычном гибриде главным является бензиновый режим, а электрический дополняет или его можно принудительно включить кнопкой, то тут наоборот. По умолчанию RAV4 работает на электричестве, а гибридный режим является дополнением и включается только тогда, когда садится основная батарея.

Больше информации о Toyota RAV4

Поэтому с полностью заряженной батареей RAV4 Plug-In Hybrid производит невероятное впечатление. Когда нажимаешь педаль газа в пол, система реагирует активированием обоих моторов. Поэтому кроссовер способен показывать настоящие чудеса спринта – набирать сотню чуть более чем за 6 секунд. Это так же быстро, как разгонялась спортивная Supra прошлой генерации с автоматом. И это значительно веселее, чем например 8,1 секунды у обычного гибрида.

С другой стороны, даже в чисто электрическом режиме, в котором "Плагин-гибрид" работает по умолчанию, он способен набирать сотню за 10 секунд, что тоже неплохо. Таким образом "плагин-гибрид" становится не только самым экономичным кроссовером в линейке (ведь в соответствии с характеристиками способен укладываться в 1,2 литра бензина на 100 километров), но и спортивным RAV4.

Если шайбой на центральной консоли выбрать режим Sport, то это больше изменяет реакции бензиновика. Он так же нелинейно реагирует на работу педалью, а также обостряет реакцию электромоторов, которые реагируют значительно чувствительнее, словно обнаженный нерв. Но знаете, после серии замеров разгона до сотни, в которых мне из-за зимней резины не удалось уехать из цифры 6,7 секунд, и после достижения максимальных 188 км/ч, мне показалось, что этот режим для машины "неродной". Сейчас объясню.

Так спорткар или экономкар?

Резкие спурты и высокие скорости не очень подходят этому гибриду. Руль не чувствуется столь точным, чтобы использовать мощность машины на "все сто". И есть претензия к тормозам, которые конструктивно в гибриде отличаются от других авто и имеют определенный "холостой ход" для активации рекуперации. Значительно более гармоничным такой RAV4 воспринимается на крейсерских скоростях, когда можно экономить и получать от этого удовольствие.

И это стало для меня новым опытом. Более того, определенным образом самодисциплины. Причем вопрос не в экономии. Смотрите: когда в бензиновом авто опустел бак, Вы едете на заправку и за 3 минуты заливаете полный бак. То есть Вы платите деньгами за мобильность. А когда садится батарея, вы так быстро не можете зарядиться и за мобильность приходится платить временем. Даже несмотря на то, что "плагин" может ездить и на бензине, ты лишний раз не спешишь, ведь начинаешь ценить электрический заряд.

Мой график вместе с RAV4 Plug-In Hybrid выглядел так. Ночью машина заряжалась в гараже дома до отметки 75 км запаса хода на электротяге. Утром я вез ребенка в школу на Дарницу. Это примерно 30 км. Это при том, что на трассе "плагин" позволяет разгоняться на электричестве до 135 км/ч. Если быстрее – включается бензиновый мотор. Затем езжу по городу по делам, и только после обеда использую бензин. С другой стороны, можно сохранить батарею на потом. Включив принудительную работу ДВС в режиме Charge, то есть принудительной зарядки от бензинового мотора.

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Еще у Toyota RAV4 Plug-In Hybrid есть режим EV Mode, то есть электрический, а также HV Mode – режим гибрида. Хотя проще просто оставить его в автоматическом режиме.

Интересно выглядит задекларированная производителем цифра среднего расхода 1,2 л/100 км. Понимаю, что речь идет скорее всего о том, что за то минимальное время, когда работает ДВС, он сжигает совсем немного. Ведь если отталкиваться от данных аналитики бортового компьютера, то 70-90 процентов времени RAV4 Plug-In Hybrid работает на электричестве. Вот поэтому я и заезжал на этой машине на заправку за неделю только раз. В то время как на своей Mazda CX-5 делаю это дважды, а то и трижды в неделю.

В бак "плагина" входит 55 литров, это столько же, как и в обычной RAV4. Если еще и зарядить батарею, тогда получается, что максимальный запас хода на батарее и бензине составляет впечатляющие 1316 км. То есть на одной заправке/зарядке можно съездить во Львов и обратно. Еще и останется. Такая дальнобойность даже не всем дизелям снилась.

Есть еще одна вещь, которую трудно переоценить в украинских реалиях. Несмотря на крупные как для RAV4 колесные диски на 19 дюймов, Plug-In Hybrid остается таким же комфортным, как и версии на меньших колесах. Он без напряжения отрабатывает ямы на разбитых дорогах и не вытрясает пломбы из зубов даже в тех регионах, куда еще не успели подвезти свежий асфальт. И делает это очень тихо. Хотя, с точки зрения послушания и баланса, "РАВ4" немного хуже управляется.

А когда дороги заканчиваются совсем, RAV4 Plug-In Hybrid не плошает, потому что кроме клиренса в 19 см, у него есть отдельный режим для бездорожья, который называется Trail. В нем электроника жестче блокирует колеса, которые буксуют, имитируя блокировку дифференциала. Также меняется чувствительность педали газа и логика трансмиссии.

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Сила привычки

За неделю, проведенную в компании RAV4 Plug-In Hybrid, я так привык вечером ставить машину на зарядку и утром ездить на электричестве, будто делал это всю жизнь. Уровень бензина в топливном баке подозрительно долго не падал и это меня абсолютно устраивало.

Но в этой бочке меда есть небольшая ложка дегтя. Для тех, кто уже "загорелся" такой машиной, должен сказать, что она будет недешевой. "Плагин" где-то на 30% дороже лучшей гибридной комплектации Premium. С другой стороны, таких машин будет немного, поэтому это может поднять интерес к модели. И только эти покупатели будут пользоваться автомобилем, который одновременно сочетает два мира, две религии...

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков