Проверяем, действительно ли на семиместном кроссовере удобно путешествовать на дальние расстояния.

Семья с тремя детьми и бабушкой и дедушкой – совсем не редкость в наше время. А чтобы всем вместе поехать на отдых или к родственникам, нужен 7-местный кроссовер. Toyota Highlander – один из немногих на рынке, которые позволяют вместить такое количество людей одновременно. Но комфортно ли будет им всем и разместят ли они свои вещи?

Еще больше места

Toyota Highlander известна с 2000 года, а нынешнее, четвертое поколение выпускается с 2020 года. Автомобиль создан на платформе TNGA, которая предполагает низкий центр тяжести и более жесткий кузов. Новое поколение стало длиннее на 75 мм предыдущего, а колесная база увеличилась на 60 мм. Поэтому места для пассажиров на втором ряду стало больше. Кроме того, кроссовер стал и шире – колея задних колес выросла на 40 мм. Этот показатель положительно повлиял на пространство в третьем ряду.

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Благодаря новому дизайну большой кроссовер стал больше походить на Toyota RAV4, однако с более плавными очертаниями. Впрочем, фирменные хромированные "крылья птицы" на черной решетке радиатора и значительно большие размеры автомобиля безошибочно указывают на Highlander.

Салон тоже стал похож на другие кроссоверы Toyota – благодаря оформлению торпедо и мультимедийной системе. Highlander с бензиновым двигателем доступен в двух комплектациях, топовая Premium действительно имеет столько же оборудования и такое же качество материалов, как в премиальных брендах.

Удобные даже для высоких и массивных людей кожаные сиденья, качественные материалы обивки с кожаными вставками, аудиосистема JBL мощностью 1200 Вт на 11 динамиков – что еще нужно для длительного комфортного путешествия?

Больше всего привилегий досталось водителю. Кроме сидений с памятью и возможностью охлаждения (такие есть и у переднего пассажира), перед глазами у него – 7-дюймовый дисплей с анимацией и множеством информации. Но самый большой помощник на незнакомой дороге – проекционный дисплей, который показывает не только текущую скорость, но и знаки ее ограничения, прочитанные видеокамерой, направления движения в навигации и при необходимости – показания круиз-контроля. При напряженном трафике и незнакомой дороге не надо отвлекаться и поглядывать на экран мультимедиа и панель приборов.

Мультимедийная система, знакомая по другим "Тойотам", имеет большой 8-дюймовый монитор и физические кнопки. Она "дружит" с iPhone, поэтому карта со смартфона отображается на большом экране. Для телефона есть удобная полочка и отверстие для провода. А вот беспроводной зарядки и беспроводной Apple CarPlay нет.

Комплекс систем Toyota Safety Sense 2,0, по-моему, уж слишком заботится о безопасности. Да, очень удобно в дальней дороге ехать с активным круиз-контролем, чувствовать уверенность в остановке перед внезапным препятствием и тому подобное. Но когда при плотной парковке задним ходом автомобиль сначала предупреждает красным сигналом, а затем самостоятельно останавливается – немного страшно. Кто на самом деле управляет машиной?

Пассажиры второго и третьего рядов в новом поколении Toyota Highlander не только получили больше места от увеличения габаритов. Они могут регулировать наклон спинки и продольное положение. Большое панорамное стекло почти на всю крышу дарит ощущение пространства, а трехзонный климат-контроль позволяет управлять микроклиматом независимо от передних сидений. Да и вообще: сиденья второго ряда мало чем отличаются от передних – а такого комфорта не предлагают даже существенно более дорогие внедорожники!

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Конечно, третий ряд – не для взрослых членов экипажа или тещи. Чтобы добраться туда, нужно иметь молодецкую гибкость. И сиденья не такие удобные, немного плоские, а колени немного поднять – далеко не уедешь. Зато маленьких детей влезет даже трое, хотя только для двоих есть подголовники, подстаканники (по паре) и дефлекторы обдува.

Багажник открывается электроприводом и под массивной дверкой оказывается огромное пространство. Даже когда спинки третьего ряда разложены, в зависимости от их положения объем отделения достигает 270 – 330 л – как у хэтчбеков В-класса. Конечно, вещи семи человек сюда не поместятся, но одна-две сумки и пакет с продуктами – вполне. Для отдыха на несколько дней большой семье придется устанавливать багажный бокс на крышу. Обидно, но он закроет обзор пассажирам на небо через прозрачную крышу.

Едет уверенно

Под капотом – знакомый 3,5-литровый атмосферный V6 на 249 л.с. и 356 Нм вместе с надежным 8-диапазонным автоматом. Он очень уверенно разгоняет тяжелую машину и выдает породистый звук шести цилиндров. А вот тормозить надо осторожно – большая масса и законы инерции берут свое. С этим двигателем Highlander разгоняется до сотни за 8,5 секунд, а максималка составляет 180 км/ч.

На трассе автомобиль идет очень уверенно, словно влитой. Хотя из-за высоты даже он чувствует сильный ветер и сквозняк от быстрых фур напротив. При этом в салоне очень тихо – можно даже разговаривать с пассажирами третьего ряда. Ведь здесь двойные боковые окна и "акустическое" лобовое стекло.

Подвеска очень комфортная, несмотря на 20-дюймовые диски. На ней не чувствуется никаких неровностей асфальтовых дорог, ямы и "лежачие полицейские" кроссовер проходит плавно и практически бесшумно. При этом явных кренов и раскачки кузова нет.

Удивительно, но такая энергоемкая подвеска вместе с повышенной жесткостью кузова демонстрирует еще и неплохую управляемость. Так, в новом поколении доработали рулевое, и оно теперь более прозрачное и четкое, как для автомобиля такого размера и массы.

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Еще несколько нюансов

Как и в прошлых поколениях Toyota Highlander, у кроссовера полный привод, которым руководит исключительно электроника. Так, водитель может выбрать стиль вождения и тип покрытия, однако самостоятельно подключать задний мост не сможет. Из-за длинной базы и "электронной опеки" на бездорожье лучше выезжать, но на скользких дорогах и быстрых поворотах полный привод дает свои преимущества. Интересно, что в нашей версии сразу две муфты перераспределения крутящего момента – на каждом из задних колес. Это дает возможность отправлять момент в зависимости от нагрузки – например, в поворотах на скользких поверхностях.

Еще одно преимущество нового Toyota Highlander – адаптивные диодные фары. Они качественно освещают дорогу ночью и не слепят встречный транспорт. Правда, не поворачивают луч вслед за поворотом руля.

Расход топлива для огромного Toyota Highlander с полным салоном не слишком впечатляет. На трассе хватает 9,5 – 11 литров, а вот в городе доходит и до 14-ти. Впрочем, если бы в других автомобилях нужно было бы перевести шесть пассажиров, то надо было бы два авто! Поэтому по общим затратам на пассажира Highlander не среди аутсайдеров!

В целом, за 500 км пути ни один из членов экипажа не устал. Водитель уверенно чувствовал себя на любом покрытии и отрезке дороги, причем днем ​​или ночью – с одинаковым комфортом. Пассажиры первых двух рядов чувствовали себя как дома на диване, и лишь с третьего ряда были просьбы выйти размяться. Впрочем, на другой машине на аналогичных местах вряд ли возможно было бы высидеть такую ​​длинную дорогу.