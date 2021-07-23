Рейтинг создан американской исследовательской организацией iSeeCars.

В США часто меняют автомобили, и это понятно: выбор большой, цены низкие, кредиты доступные, а уровень жизни – высокий. Впрочем, около 6,1% владельцев не продают свои авто более 15 лет. Компания iSeeCars проанализировала более 660 000 подержанных автомобилей, чтобы создать рейтинг автомобилей 1981-2005 лет, с которыми владельцы не хотят расставаться больше 15 лет.

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Интересно, что ТОП-10 состоит в основном из спортивных авто и кроссоверов. Есть также пикапы, минивэн и седан. Большинство "долгожителей" – японские модели, а один автопроизводитель является лидером рейтинга.

10: Toyota Sequoia

Сколько владельцев хранят авто более 15 лет: 9,1%

На сколько дольше среднего: в 1,5 раза

Toyota Sequoia – единственный полноразмерный трехрядный внедорожник в этом списке, который владельцы сохраняют дольше всего. Мы не удивлены тем, что видим Sequoia в списке, но мы удивлены тем, что другие крупные внедорожники, такие как Chevy Tahoe и Ford Expedition, не сделали этого. Их покупают многодетные семьи и эксплуатируют, пока не побьют.

9: Toyota 4Runner

Сколько владельцев хранят авто более 15 лет: 9,4%

На сколько дольше среднего: в 1,5 раза

Toyota еще не раз появится в этом списке, так что привыкайте. 4Runner известен своей надежностью, а это веская причина, почему его владелец не хочет продавать такое авто.

8: Subaru Forester

Сколько владельцев хранят авто более 15 лет: 9,8%

На сколько дольше среднего: в 1,6 раза

Forester – это единственный Subaru, который находится в этом списке. Около 10% его владельцев так долго его не продают; следующим по рейтингу Subaru является Outback с 6,8%, что также превышает средний показатель.

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7: Honda Pilot

Сколько владельцев хранят авто более 15 лет: 10,4%

На сколько дольше среднего: в 1,7 раза

Pilot – первая из двух Honda, которая вошла в топ-10. Она продолжает этот список японских автомобилей. Кстати, остальной список тоже оттуда.

6: Honda CR-V

Сколько владельцев хранят авто более 15 лет: 10,7%

На сколько дольше среднего: в 1,8 раза

"Honda CR-V – один из самых просторных автомобилей в своем классе, в то время как Pilot конкурирует с минивэнами с точки зрения внешнего вида и багажника, – сказал исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр. – Эти транспортные средства также имеют высокий рейтинг безопасности и надежности, что делает их популярными и практичными выборами для семейных автомобилей".

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5: Toyota Tundra

Сколько владельцев хранят авто более 15 лет: 11,3%

На сколько дольше среднего: в 1,8 раза

Это снова Toyota, теперь в виде пикапа Tundra. В этом списке это один из двух пикапов, которого не хотят продавать долгое время.

4: Toyota Sienna

Сколько владельцев хранят авто более 15 лет: 11,5%

На сколько дольше среднего: в 1,9 раза

Следующая Toyota в списке – Sienna. По данным iSeeCars, 11,5% владельцев Сиены держат их припаркованными в своих подъездах в течение 15 лет и более. Это единственный минивэн, попавший в топ-10.

3: Toyota Tacoma

Сколько владельцев хранят авто более 15 лет: 11,6%

На сколько дольше среднего: в 1,9 раза

Второй и последний пикап, попавший в топ-10 списка – Toyota Tacoma. Она известна как крепкий грузовик, который способен набегать сотни тысяч километров, не нуждаясь в серьезных работах.

2: Toyota Highlander

Сколько владельцев хранят авто более 15 лет: 12,4%

На сколько дольше среднего: в 2,0 раза

На втором месте – Toyota Highlander. 12,4% владельцев Highlander сохраняют свои кроссоверы в течение 15 лет и дольше, что ровно вдвое превышает средний показатель.

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1: Toyota Prius

Сколько владельцев хранят авто более 15 лет: 13,7%

На сколько дольше среднего: в 2,2 раза

По данным iSeeCars, 13,7% владельцы Toyota Prius сохраняют свои маленькие гибридные хэтчбеки в течение 15 лет и дольше.

"Владельцы Prius, которые хранят их не менее 15 лет – это первые покупатели гибридных автомобилей, они экологически сознательны и хотят удерживать свои машины как можно дольше, – сказал Брауэр. – Эти авто также привлекают практичных водителей благодаря экономии топлива и низким затратам на владение."