Змінити вигляд позашляховика допоможе набір від студії Modellista.

Не встигла Toyota зняти обгортки зі свого новітнього позашляховика, як японська тюнінг-студія Modellista представила новий аеро-кіт для нього. Набір також включає додаткові елементи для салону Land Cruiser 300.

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У комплект входить новий передній спойлер у нижній частині бампера, більші молдинги арок колісних дисків з контрастною обробкою, ззаду з'явилася нова нижня частина бампера, вихлопі труби у спортивному стилі з двома виходами та захист заднього бампера з нержавіючої сталі. Також корму доповнює спойлер на даху з двома горбами. А завершує зовнішній вигляд комплект 21-дюймових легкосплавних дисків.

Фото: набір тюнінгу Land Cruiser 300 від Modellista / Modellista

Додатки для інтер’єру нового Land Cruiser включають дверні панелі з металічними (можливо, лише на вигляд) деталями, інфрачервону плівку для вікон та додаткові елементи освітлення у дверях та багажній зоні.

Ціни варіюються від 51 700 ієн ($473) за непофарбований спойлер на даху до 401 500 ієн ($3674) за повний комплект деталей, що включає передні та задні бампери та накладки на арки, пофарбовані та готові до установки.

Днями Toyota розкрила деталі про суто позашляхову версію Land Cruiser 300 GR Sport зі зменшеними бамперами, додатковим кліренсом, переналаштованою підвіскою та системою приводу.