Характерна особливість мікроавтобуса від німецького тюнера є масивна решітка радіатора. Mansory Mercedes-Benz V-Class також має лімузинний салон.

Двоколірне оздоблення кузову Mansory Mercedes-Benz V-Class доповнює масивну радіаторну решітку, ще більше посилюючи подібність до автомобілів Maybach.

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Дещо недоречними видаються чорні глянцеві акценти, що обрамлюють повітроводи в передньому бампері – такі пасують спорткарам, а не імпозантним автомобілям, яким прагне бути мінівен від Mansory. Втім, фарба в колір кузову легко виправить ситуацію.

Комплект тюнінгу включає подвійні ДХВ у повітроводах, хромовані молдинги на вікнах та хромовані наконечники вихлопу, Великі колісні диски з шинами Micheli, карбоновий капот та акценти кузову.

Салон здається дуже гарним місцем для відпочинку під час тривалої подорожі. У ньому є індивідуальні капітанські крісла з великою кількістю регулювань та розкладні столи, не кажучи вже про додаткові вентиляційні отвори та фіранки на тонованих вікнах.

Фото: Mansory Mercedes-Benz V-Class / Mansory