Характерной особенностью микроавтобуса от немецкого тюнера является массивная решетка радиатора. У Mansory Mercedes-Benz V-Class также лимузинный салон.

Двухцветная отделка кузова Mansory Mercedes-Benz V-Class дополняет массивную радиаторную решетку, еще больше усиливая сходство с автомобилем Maybach.

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Несколько неуместными выглядят черные глянцевые акценты, обрамляющие воздуховоды в переднем бампере – такие подходят спорткарам, а не импозантным автомобилям, которым стремится быть минивэн от Mansory. Впрочем, краска в цвет кузова легко исправит ситуацию.

Комплект тюнинга включает двойные ДХВ в воздуховодах, хромированные молдинги на окнах и хромированные наконечники выхлопа, Большие колесные диски с шинами Micheli, карбоновый капот и акценты кузову.

Салон кажется очень хорошим местом для отдыха во время длительного путешествия. В нем есть индивидуальные капитанские кресла с большим количеством регулировок и раскладные столы, не говоря уже о дополнительные вентиляционные отверстия и занавески на тонированных окнах.

Фото: Mansory Mercedes-Benz V-Class / Mansory