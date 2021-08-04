Изменить облик внедорожника поможет набор от студии Modellista.

Не успела Toyota снять обертку со своего новейшего внедорожника, как японская тюнинг-студия Modellista представила новый аэро-кит для него. Набор также включает дополнительные элементы для салона Land Cruiser 300.

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В комплект входит новый передний спойлер в нижней части бампера, большие молдинги арок колесных дисков с контрастной отделкой, сзади появилась новая нижняя часть бампера, выхлопные трубы в спортивном стиле с двумя выходами и защита заднего бампера из нержавеющей стали. Также корму дополняет спойлер на крыше с двумя буграми. А завершает внешний вид комплект 21-дюймовых легкосплавных дисков.

Фото: набор тюнинга Land Cruiser 300 от Modellista / Modellista

Дополнения для интерьера нового Land Cruiser включают дверные панели с металлическими (возможно, только на вид) деталями, инфракрасную пленку для окон и дополнительные элементы освещения в дверях и багажной зоне.

Цены варьируются от 51 700 иен ($473) за неокрашенный спойлер на крыше до 401 500 иен ($3674) за полный комплект деталей, включающий передние и задние бамперы и накладки на арки, окрашенные и готовые к установке.

На днях Toyota раскрыла детали о чисто внедорожной версии Land Cruiser 300 GR Sport с уменьшенными бамперами, дополнительным клиренсом, перенастроенной подвеской и системой привода.