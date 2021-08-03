Комплектация от Gazoo Racing добавляет больше технологий для бездорожья и функциональных изменений и без того первоклассному внедорожнику Land Cruiser 300.

Toyota объявила о выходе Land Cruiser 300 еще в июне, однако официально модель стала доступной во всем мире (за исключением США) с этого понедельника. Кроме того, японский производитель также анонсировал новую версию внедорожника, созданную на основе опыта Toyota на ралли "Дакар". Выполнение под названием GR Sport предлагает еще несколько трюков для бездорожья, более хитрых, чем у стандартного Land Cruiser.

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Наиболее существенным изменением между GR Sport и другими комплектациями является добавление "электронно-кинетической системы динамической подвески" или E-KDSS, которая независимо управляет передними и задними стабилизаторами Land Cruiser. Система E-KDSS может настроить эти стабилизаторы, чтобы облегчить управление Land Cruiser как на бездорожье, так и на асфальте. GR Sport также получает адаптивную систему сменной подвески Toyota и амортизаторы с наибольшим ходом среди всех версий Land Cruiser.

Фото: Toyota Land Cruiser 300 GR Sport / Toyota

Другие изменения, характерные для GR Sport, включают стандартные блокировки передних и задних дифференциалов, а также индивидуальный дизайн переднего и заднего бампера, которые более пригодны для бездорожья.

Интерьер также предлагает некоторые эстетические изменения от обычного Land Cruiser. Среди них отделка из карбона, множество логотипов GR Racing на сиденьях и руле, а также на рабочем столе информационно-развлекательной системы. Интерьер GR Sport доступен в черном или красно-черном цветах.

GR Sport будет доступен как с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 с турбонаддувом, так и с 3,3-литровым дизельным двигателем V6. Оба двигателя в стандартной комплектации имеют 10-скоростную автоматическую коробку передач. Интересно, что, похоже, GR Sport будет продаваться только как семиместный с бензиновым двигателем и только как пятиместный – с дизелем.

Цены начинаются примерно с 70 433 долларов США за бензиновую модель и 73 177 долларов на дизельную.