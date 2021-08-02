Внедорожники и пикапы старого образца все еще популярны и продаются новыми в Австралии. После обновления, у 70-х останется 4,5-литровый турбодизель V8.

Toyota Land Cruiser серии 70 был выпущен в 1984 году. С тех пор эту модель не прекращали продавать в Австралии, а сейчас она получила обновление до 2022 года.

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После серии 70, у Toyota были "Крузеры" с индексом 80, 100 и 200, а сегодня мир уже сходит с ума от Land Cruiser 300. Но Австралия – другой мир и там, похоже, время течет иначе. В 2020 году на континенте было продано около 10 тысяч Land Cruiser 70, а в 2021 году дилеры ожидают 10-процентный рост. Это оправдывает затраты на небольшую модернизацию, необходимую для того, чтобы остаться на рынке, после вступления в силу новых требований к безопасности автомобилей в Австралии.

Производитель может пойти двумя путями. Во-первых, обеспечить пассажирские версии модели боковыми шторками безопасности и усиленной рамой, которые в 2016 году уже получили пикапы. Во-вторых, Toyota может увеличить общую массу автомобиля, чтобы освободить его от новых норм. По данным Motoring, это позволит классифицировать Land Cruiser, как автомобиль среднего груза, а не как легковой автомобиль.

Модернизация не повлияет на рыночное позиционирование модели. Ничто не говорит о том, что Toyota пойдет вслед за Land Rover и Mercedes-Benz, переводя классические Land Cruiser в категорию роскошных моделей. Честные внедорожники и пикапы сохранят свою простоту и доступность, хотя и будут предлагать современные блага цивилизации.

Под капотом машин, как и раньше, будет работать 4,5-литровый турбодизель V8 с отдачей в 202 лошадиные силы и 430 ньютон-метров крутящего момента. Он вращает четыре колеса посредством пятискоростной механической трансмиссии.

Фото: Современный Toyota Land Cruiser 70 для Австралии / Autoblog