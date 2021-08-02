Позашляховики та пікапи старого зразка все ще популярні та продаються новими в Австралії. Після оновлення, у 70-х залишиться 4,5-літровий турбодизель V8.

Toyota Land Cruiser серії 70 був випущений у 1984 році. З того часу цю модель не припиняли продавати в Австралії, а зараз вона отримала оновлення до 2022 року.

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Після серії 70, у Toyota були “Крузери” з індексом 80, 100 та 200, а сьогодні світ вже божеволіє від Land Cruiser 300. Але Австралія – інший світ і там, схоже, час плине інакше. У 2020 році на континенті було продано близько 10 тисяч Land Cruiser 70, а у 2021 дилери очікують 10-відсоткове зростання. Це виправдовує витрати на невелику модернізацію, необхідну для того, щоб залишитись на ринку, після вступу в дію нових вимог до безпеки автомобілів у Австралії.

Виробник може піти двома шляхами. По-перше, забезпечити пасажирські версії моделі бічними шторками безпеки та посиленою рамою, які у 2016 вже отримали пікапи. По-друге, Toyota може збільшити загальну масу автомобіля, щоб звільнити її від нових норм. За даними Motoring, це дозволить класифікувати Land Cruiser, як автомобіль середнього вантажу, а не як легковий автомобіль.

Модернізація не вплине на ринкове позиціювання моделі. Ніщо не говорить про те, що Toyota піде слідом за Land Rover та Mercedes-Benz, переводячи класичні Land Cruiser у категорію розкішних моделей. Чесні позашляховики та пікапи збережуть свою простоту та доступність, хоча й пропонуватимуть сучасні блага цивілізації.

Під капотом машин, як і раніше, працюватиме 4,5-літровий турбодизель V8 з віддачею у 202 кінські сили та 430 ньютон-метрів крутного моменту. Він обертає чотири колеса за допомогою п'ятишвидкісної механічної трансмісії.

Фото: Сучасний Toyota Land Cruiser 70 для Австралії / Autoblog