Комплектація від Gazoo Racing додає більше технологій для бездоріжжя та функціональних змін і без того першокласному позашляховику Land Cruiser 300.

Toyota оголосила про вихід Land Cruiser 300 ще в червні, однак офіційно модель стала доступною у всьому світі (за винятком США) з цього понеділка. Крім того, японський виробник також анонсував нову версію позашляховика, створену на основі досвіду Toyota на ралі “Дакар”. Виконання під назвою GR Sport пропонує ще кілька трюків для бездоріжжя, хитріших, ніж у стандартного Land Cruiser.

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Найбільш істотною зміною між GR Sport та іншими комплектаціями є додавання “електронно-кінетичної системи динамічної підвіски” або E-KDSS, яка незалежно керує передніми та задніми стабілізаторами Land Cruiser. Система E-KDSS може точно налаштувати ці стабілізатори, щоб полегшити управління Land Cruiser як на бездоріжжі, так і на асфальті. GR Sport також отримує адаптивну систему змінної підвіски Toyota та амортизатори з найбільшим ходом серед усіх версій Land Cruiser.

Фото: Toyota Land Cruiser 300 GR Sport / Toyota

Інші зміни, характерні для GR Sport, включають стандартні блокування передніх і задніх диференціалів, а також індивідуальний дизайн переднього та заднього бампера, більш придатних для бездоріжжя.

Інтер'єр також пропонує деякі естетичні зміни від звичайного Land Cruiser. Серед них оздоблення з карбону, безліч логотипів GR Racing на сидіннях та кермі, а також на екрані запуску інформаційно-розважальної системи. Інтер'єр GR Sport доступний у чорному або червоно-чорному кольорах.

GR Sport буде доступний як з 3,5-літровим бензиновим двигуном V6 з турбонаддувом, так і з 3,3-літровим дизельним двигуном V6. Обидва двигуни в стандартній комплектації мають 10-швидкісну автоматичну коробку передач. Цікавим є те, що схоже, GR Sport буде продаватися лише як семимісний з бензиновим двигуном і лише як п'ятимісний – з дизелем.

Ціни починаються приблизно з 70 433 доларів США за бензинову модель та 73 177 доларів на дизельну.