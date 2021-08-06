19:47, 6 августа 0

6 августа 2021 года стартуют продажи нового поколения Toyota Land Cruiser в Украине. Мы чуть ранее протестировали его в различных дорожных условиях, и первыми предоставляем всю информацию о новой иконе внедорожников, на которую еще долго будут равняться производители всего мира.

Появление нового поколения Toyota Land Cruiser не могло пройти незаметно. Еще задолго до появления этого легендарного внедорожника автомобильные папарацци охотились за ним в разных уголках мира. И хотя Toyota заранее включила конвейер и завезла к дилерам в основных странах-потребителях первую партию внедорожников, ажиотажа избежать не удалось. Даже на родине бренда спрос на Land Cruiser оказался настолько значительным, что производителю пришлось приостановить заказы и прибегнуть к запрету перепродаж для первых владельцев.

В Украине Toyota Land Cruiser презентовали с огромным размахом. Журналистам дали испытать автомобиль на очень сложной внедорожной трассе, в карьере, на типичных украинских дорогах и даже взлетной полосе аэродрома. Все, чтобы акулы пера поняли: для этого Land Cruiser тип покрытия совершенно не имеет значения.

Продолжение легенды

Toyota Land Cruiser всегда был культовым автомобилем. И если более ранние версии не имеют себе равных по выносливости, надежности и поведению на бездорожье, то более современные “сотка” и “двухсотка” – статусные авто, которые могут себе позволить только по-настоящему состоятельные люди. За 70 лет существования этой модели было продано более 10 миллионов “крузаков”.

Land Cruiser выше модных трендов. Например, предшественник 300-го, Land Cruiser 200, продержался на конвейере 14 лет. Реальный долгожитель! Поэтому чтобы выпустить совершенно новую серию, японцы должны были бы в ней изменить все. Посмотрим, так ли это.

Несмотря на то, что “Ленд Крузер 300 серии” – это полностью новая модель, нарисованная с чистого листа бумаги, в ней легко узнается Land Cruiser. И это круто. Сразу заметна большая решетка радиатора, черная “улыбка”, полностью светодиодная оптика с матричным адаптивным светом, динамические указатели поворотов. Но силуэт кузова остался, как и основные размеры. Идеал не стоит подправлять?

Но так будут выглядеть не все Toyota Land Cruiser. Всего будет три версии, которые даже внешне имеют отличия. Версия Prestige – это классический внедорожник (с семиместным салоном), Premium – престижный городской житель с аэродинамическими бамперами, а также внедорожный вариант GR Sport. Последний будет иметь черную радиаторную решетку с хромированной полосой на уровне фар и надпись Toyota, более короткие бамперы, которые не будут зацеплять грунт, и другое.

Хотя Toyota Land Cruiser внешне и схож с предшественником, конструкция основных узлов совершенно иная. Например, капот, крылья, двери, крыша и крышка багажника изготовлены из алюминия. За счет этого новый “Ленд Крузер” стал легче на 200 кило. Для автомобиля предлагается 10 разных цветов, однако вряд ли кто-то будет делать выбор больше, чем между черным и белым.

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Первая главная и приятная новость для поклонников “Ленд Крузеров” – он остался рамным внедорожником. Правда, он теперь разработан на новой платформе, которая называется TNGA-F, и рама здесь непростая. Она абсолютно новая, легче, жестче, поэтому позволила снизить центр масс автомобиля и при этом улучшить распределение масс по осям, потому что раньше на передок приходилось 55 процентов, теперь 53.

Вторая важная новость – моторов V8 больше не будет: их заменили шестицилиндровые. В начале продаж доступна бензиновая версия на 3,5 литра с двумя турбинами на 415 сил. Позже появится дизель 3,3 литра на 299 лошадиных сил, но оба мотора агрегатируется с 10-диапазонным автоматом. Тойота очень гордится, что такой коробки нет ни у одного из конкурентов.

Сзади “Ленд Крузер” также легко узнается. Фонари стали прямоугольными, они также светодиодные с динамическими указателями поворотов. У камеры заднего обзора появился омыватель, и что самое важное с моей точки зрения – двери теперь сплошные, а не состоят из двух половинок, их можно открывать взмахом ноги. Размеры багажника выросли, теперь здесь целых 2052 литров, но это если заполнить его от дна до потолка…

Все должно быть... большое

Салон выглядит роскошно. Дорогие и качественные материалы, изысканная кожа, удобный профиль сиденья. Верхняя часть обшита приятным на ощупь материалом, много мягкой кожи и мягкого пластика. Особенно приятно смотреть на светлый салон, хотя у нас любят черную кожу. Впрочем, выбор увеличился – также появился еще и третий цвет, бордовая кожа.

Новый 12,3-дюймовый монитор мультимедийной системы можно разделить по организации меню, то есть одновременно управлять сразу двумя функциями. Традиционно сохранилась широкая часть между водителем и передним пассажиром – на длину вытянутой руки. Это создает ощущение пребывания в большой машине. А водителю кажется, что “Ленд Крузер” настолько широк, что не влезаешь в полосу движения за разметкой. К тому же глубокая выштамповка на капоте делает его грандиозным еще и в длину.

Перед водителем – традиционная приборная панель, посередине 7-дюймовый экран, который помогает следить за показаниями, и 10-дюймовый проекционный экран. Но есть одна вещь, которая сразу убивает наповал – это кнопка запуска двигателя со сканером отпечатка пальца. На него можно зарегистрировать 10 различных отпечатков, из них 4 гостевых. И как только сканируешь свой палец, под тебя перенастраиваются все функции, которые раньше создал.

Если владелец ездит преимущественно на втором ряду, ему будет комфортнее, чем в прошлой версии. Ведь здесь есть блок управления климатом, USB, подогрев и вентиляция сидений. Но на самом деле места не очень много, ведь размеры не изменились. Зато на плохих дорогах здесь лучше, чем трястись в европейских седанах, которые не переваривают наши ямки и бугорки.

Больше информации о новой Toyota Land Cruiser

Где здесь бездорожье?

Первое серьезное испытание – оффроуд. Причем как “естественный” – нам пришлось преодолевать горы щебня и песка, так и рукотворный – известные в столице “архитекторы бездорожья” создали, пожалуй, наиболее сложную трассу, которую мы видели до сих пор.

Японцы говорят, что на бездорожье новый Land Cruiser стал даже лучше. Это при том, что клиренс в 220 мм и углы въезда и съезда остались такими же – 31 и 20 градуса соответственно. Но главная новость в том, что у 300-ки может быть аж три блокировки. Например, в GR Sport можно заблокировать каждый из трех дифференциалов по отдельности. Понятно, что это дает новый уровень возможностей на оффроуде. Хотя в гражданских версиях Premium, которые были на тесте, был только межвесевой дифференциал повышенного трения и самоблокирующийся задний межколесный дифференциал. Но и этим арсеналом мы преодолевали такие препятствия, что зрителям становилось страшно. Без всяких пониженных передач мы форсируем угол градусов 35–40.

Помогает и новая электроника. У обновленной системы Multi-Terrain Select появились режимы Auto, “глубокий снег”, а в Crawl Control – настройки для песка и сыпучих поверхностей.

Еще один аргумент в пользу всепроходимости “трехсотки” – лучшая артикуляция подвесок за всю историю существования моделей. Ведь в версии GR Sport ход подвески достигает 70 см, а это больше, чем у “восьмидесятки”. Этот вариант LC в придачу получит первую в мире электронную кинетическую динамичную систему подвески (E-KDSS) с активными размыкающимися стабилизаторами поперечной устойчивости. Дорожные версии Land Cruiser имеют ход 63 см, что тоже немало (у двухсотки было 60 см).

Очень помогает не съехать с колеи или виртуозно пройти глубокую яму между колесами уникальная система Multi Terrain Monitor. Это проекция с камеры в переднем бампере, которая записывает видео и показывает его уже тогда, когда капот или дно машины находятся над дорогой. То есть водитель будто видит, что происходит под машиной, а также управляет проекцией колес. Это очень полезная функция, особенно учитывая массивный передок этого гиганта.

Дороги стали гладкими

Следующий этап теста Land Cruiser – проезд старых асфальтовых дорог со всем разнообразием ям, городских улочек с брусчаткой, сельских каменных переулков и любимых путей фермеров – грунтовых полевых направлений.

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Первые впечатления за рулем нового Land Cruiser – это тот же “Ленд Крузер”. Даже вот на такой дороге, которая имеет бугорки, ямки и камни, автомобиль не испытывает особых препятствий. Подвеска очень комфортно глотает все это, хотя в ней и нет гидропневматики. Теперь у нас обычная пружинная подвеска. При том что автомобиль стал на 200 кг легче, все равно каждой клеточкой ощущается вес и солидность, настоящий люкс для бездорожья!

А вот когда выезжаешь на асфальт, чувствуешь главное отличие нового “Ленд Крузера” от предшественника – он стал лучше управляться на шоссе. Теперь автомобиль меньше напоминает неуправляемый грузовик, он стал более легковым. В зависимости от предпочтений, настроения или состояния дороги можно выбрать режимы Eco, Comfort, Normal, Sport и Sport+. Также появился режим Custom, в котором можно под себя настраивать различные характеристики.

В этих режимах четко отличается настройка руля. В Normal он чрезвычайно легкий, как у городских кроссоверов. А вот в Sport+ наливается сопротивлением, становится тяжелее. Благодаря наличию дополнительного электроусилителя Land Cruiser получил электронных ассистентов, которых ранее не было, в том числе и систему удерживания в центре полосы.

Интересно настроена электроника контроля рядности, потому что она не только предупреждает, когда выезжаешь со своей полосы, а еще и принудительно подтормаживает: это с точки зрения японцев безопасность, хотя водителю быстро надоедает.

В режиме Sport+ подвеска стала “собирать” чуть больше мелких ямок, но держится за дорогу значительно лучше. И тормозит тоже – передние тормоза усовершенствованы: более мощные, вентилируемые, поэтому и останавливают авто быстрее. Разгон мощный – автомат на 10 передач переключается быстрее, а максималка выросла до 210 км/ч.

Особенности и характеристики нового Toyota Land Cruiser

В салоне тихо, как в танке – инженеры улучшили звукоизоляцию пола, моторного отсека, колесных арок, поработали над изоляцией стекол и результаты я чувствую, а точнее не слышу. К тому же на бензиновой версии применено активное подавление шумов с помощью акустической системы. Однако при резком разгоне звук двигателя все же пробивается.

Под капотом у нас бензиновый мотор объемом 3,5 литра с двумя турбинами на 415 сил и 650 Нм крутящего момента. Он делает этот “Крузак” не только самой мощной “Тойотой”, но еще и едва ли не лучшей в классе. Сотню Land Cruiser набирает за 6,8 секунд, а не за 8,6, как раньше. При этом с точки зрения звучания на первый взгляд и не отличишь, что это не V8 – звучит ярко, насыщенно, с характерным металлическим звуком.

Следующая часть нашего испытания – на аэродроме под Белой Церковью. Здесь попробуем, как “Ленд Крузер” чувствует себя на “змейке”. Конечно, спорткаром он не стал – такой высокий кузов с массой в 2,6 тонны не может проходить повороты без кренов. К тому же еще и при быстром вращении руля в противоположную сторону его “закусывает”. Но все же “змейку” проезжает довольно уверенно как на 60, так и на 70 км в час.

Что интересно, электроника мощно подтормаживает на выходе из поворота, поэтому есть впечатление, что ты не вполне управляешь автомобилем, а кто-то тебе помогает. Впрочем, главное чтобы эта помощь оказалась эффективной, и в этом случае это именно так.

Сколько это стоит

Возможно, владельцы “Ленд Крузеров” на эту характеристику не обращают внимания, но “трехсотка” с новыми двигателями стала более экономичной. Если верить фирменным характеристикам, в смешанном цикле бензиновик расходует чуть больше 12 литров. Это на полтора литра меньше, чем у предшественника. Обещают, что дизель будет укладываться в 9 литров на сотню.

Ну и напоследок о стоимости. Хотя автомобиль получил массу инновационных систем, существенно дороже он не будет. Бензиновая версия Premium с краской металлик потянет на 2 млн 488 тысяч грн, дизель будет стоить примерно столько же.

Все цены на новый Toyota Land Cruiser в Украине

Таким образом, новый Toyota Land Cruiser мало изменился внешне и по габаритам, а вот с точки зрения характера получил революционные изменения. Сохранив все внедорожные качества, он стал гораздо лучше на асфальте: не пугает на высоких скоростях и во время маневров или торможений, оснащен уникальными мультимедийными возможностями. Он до сих пор большой и тяжелый, но значительно послушнее, чем предшественник. Да и с системой распознавания отпечатков пальцев уже не будет легкой добычей воров.

Сергей Волощенко, Сергей Матусяк

Фото Тойота Украина