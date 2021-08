Японский автопроизводитель позволил увидеть все этапы дизайна нового поколения внедорожника от первых эскизов до детализации интерьера. Можем видеть, каким Land Cruiser 300 мог стать, если бы понравился боссам.

В основе одного из дизайнов лежит форма гексагона – шестиугольника, другой имеет "горизонтально-динамическую" стилистику, еще один – мускулистый кузов с массивными колесными арками.

Смотрите также: Китайский кроссовер GAC Aion V заряжает аккумуляторы за 8 минут и имеет пробег в 1000 км

"Мы стремились создать настоящий внедорожник, который сочетает в себе прочность и ощущение изящной зрелости", – говорит Toyota, демонстрируя эскизы со слишком смелым дизайном Land Cruiser 300.

Дизайн серийного Land Cruiser 300 стал эволюционным развитием вида его предшественников, однако он мог быть и революционным. Самым интересным вариантом дизайна выдается "шестигранный" HEX-Y. Это расшифровывается, как "Гексагон для поколения Y" (HEX for GEN-Y), а на эскизе даже можно увидеть забавный комментарий: "О, крошка, ты такая гекси" (Oh baby, you're so HEX-Y).

Все предложенные идеи дизайна имеют под собой основу и отсылки к предыдущим моделям и современному модельному ряду Toyota, однако они в конце концов проиграли дизайну, одобренному руководством компании. Вот каким мог быть, но не стал новый Land Cruiser:

Фото: эскизы Land Cruiser 300 / Toyota

А вот что было одобрено для серийного внедорожника:

Фото: эскизы серийного Land Cruiser 300 / Toyota