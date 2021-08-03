Компания Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. анонсировала обновление для своего флагманского батарейного кроссовера Aion V, который осенью получит новейшую систему скоростной зарядки и увеличенный запас хода.

Китайская компания GAC анонсировала дебют электрического кроссовера Aion V с улучшенной системой зарядки и вдвое большим запасом хода, чем сейчас.

Также интересно: Scuderia Cameron Glickenhaus представила водородный пикап

Сейчас линейка батарейных машин Aion, вынесенная в отдельный суббренд, включает шесть моделей: S и S Plus, Y, LX, V и GE3 530. Кроссовер Aion V представляет собой наибольшую и самую дорогую модель линейки, а потому он первым должен получить новейшие технологии. Благодаря обновлению, пополнение запаса энергии будет занимать всего восемь минут, а запас хода электрокара составит 1000 километров. Такого показателя пока не имеют даже передовые электрокары Tesla. Пока же Aion V имеет показатель пробега на одном заряде в 500 километров по циклу NEDC.

На выбор покупателям предложат две версии Aion V. Более доступная позволит зарядить аккумулятор от 0 до 80 процентов за 16 минут, а от 30 до 80 процентов – за 10 минут. Более дорогая версия сможет восстанавливать энергоресурс от 0 до 80 процентов за 8 минут, а от 30 до 80 процентов – за пять минут. Автопроизводитель уверяет, что скоростная зарядка не имеет негативного влияния на аккумуляторы и не сокращает ресурс батареи, поскольку создана на основе графена. На выбор доступны машины с батареями на 60, 70 или 80 киловатт-часов.

Aion V интересен еще и тем, что на его основе будут выпускать кроссовер под маркой Mitsubishi. Еще в начале лета совместное предприятие GAC Mitsubishi Motors обнародовало официальные фотографии электрокара Aitrek, который внешне напоминает Aion V, а по технике унифицирован с ним. Обе модели построены на модульной платформе GEP (GAC Electric Platform) и используют 184-сильный электромотор, установленный на передней оси.