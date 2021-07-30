Полное название автомобиля – одно из самых длинных в истории: Scuderia Cameron Glickenhaus Zero Emission Hydrogen Fuel Cell Boot Pickup Concept, даже без слова "концепт". Таким же длинным должен быть его запас хода на полной заправке.

Как и большинство машин компании Джеймса Гликенхауса, водородный пикап пока существует только в чертежах и рендерах, но уже в 2023 году он должен выехать на тысячекилометровые соревнования Baja 1000 в пустыне, вместе с Baja Boot.

Смотрите также: SsangYong показал внедорожник, подозрительно похожий на Jeep Wrangler

По словам основателя SCG, уже к концу этого года должен быть создан прототип электрического пикапа. Ранее Гликенхаус заявлял, что автомобиль будет быстрым, недорогим и будет иметь легко доступное решение для заправки, имея в виду не машину для Baja 1000, а клиентские автомобили. SCG также планирует сделать пикап транспортным средством “по разумным ценам”.

Фото: размещение баков с водородом в пикапе SCG Zero Emission Hydrogen Fuel Cell Boot Pickup / SCG

Гликенхаус также поделился в Facebook, что его FCEV-пикап имеет четкую цель на дальность пробега Zero Emission Hydrogen Fuel Cell Boot Pickup: более 967 км Основатель SCG мог бы сказать проще - 1000 км (621 мили), но Baja 1000 каждый год проходит по новому маршруту, поэтому расстояние также меняется.