В нем также можно найти немало общего с Toyota FJ Cruiser.

Южнокорейская компания SsangYong Motors обнародовала эскизы будущего внедорожника под названием X200, который откроет новый язык дизайна. Утверждается, что концепт выполнен в стилистике классических SsangYong.

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Официально новый язык дизайна называется Powered by Toughness – “Работает на прочности”. На X200 это интерпретируется круглыми фарами со светодиодными акцентами и затемненной решеткой с пятью ромбовидными вставками. Крупные воздухозаборники по бокам переднего бампера и обшивка, похожая на пластину, добавляют внешнему виду визуальной прочности, тогда как элегантный силуэт и квадратные панели кузова создают дизайн, который ближе к внедорожнику, чем к кроссоверу. Конечно, трудно судить о машине по паре эскизов, ведь машина, которая окажется в автосалонах, может иметь гораздо более мягкие линии.

Сходство SsangYong X200 с Jeep Wrangler неслучайно. В 1969 году южнокорейский производитель начал выпускать для местного рынка лицензированные Jeep CJ-5, а в начале 1980-х годов эта модель превратилась в первое поколение Korando. От последнего концепту достались горизонтальные указатели поворотов, расположенные на передних крыльях.

Ssangyong обещает показать физическую модель X200 в ближайшие месяцы. Пока нет информации о том, какое позиционирование будет иметь новинка – заменит какую-то из актуальных моделей или дополнит линейку. Также неизвестно, будет ли это глобальная модель или только для Южной Кореи.