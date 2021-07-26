В этом наборе "свет" заменяет "огонь", а для полноты не хватает только пятого элемента – любви.

Известно, что в США компания Kia будет продавать электрический кроссовер EV6 в базовой комплектации, версиях GT-Line и GT. Была также комплектация First Edition, но ее распродали за первый же день. А вот в Европу новинка, похоже, прибудет с более поэтическими названиями.

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В европейском патентном ведомстве 20 июля были зарегистрированы заявки на использование торговых марок для электрокара Kia EV6: Air, Earth, Light и Water – соответственно, Воздух, Земля, Свет и Вода.

Страница с ценами на сайте Kia в Великобритании показывает модель начального уровня с аккумулятором на 77,4 кВт-ч и 226-сильным двигателем, как Kia EV6 Air. Вершиной линейки является полноприводный GT-Line с тем же аккумулятором на 77,4 кВт-ч, что питает два электромотора общей мощностью в 321 л.с. Так же на испанском рынке Kia обозначает базовую комплектацию электрокара словом Air.

А вот во Франции предлагаются четыре комплектации с другим обозначением: Active, Design, GT-Line и GT. Ни один из элементов также еще не пересек границу с Нидерландами, поскольку брошюра модели EV6 демонстрирует лишь комплектации EV6, EV6 Plus, EV6 GT-Line и EV6 GT.

Фото: Kia EV6 / Kia