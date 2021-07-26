У цьому наборі "світло" замінює "вогонь", а для повноти не вистачає лише п'ятого елементу – любові.

Відомо, що у США компанія Kia продаватиме електричний кросовер EV6 у базовій комплектації, версіях GT-Line та GT. Була також комплектація First Edition, але її розпродали за перший же день. А от до Європи новинка, схоже, прибуде з більш поетичними назвами.

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У європейському патентному відомстві 20 липня були зареєстровані заявки на використання торгових марок для електрокара Kia EV6: Air, Earth, Light та Water – відповідно, Повітря, Земля, Світло та Вода.

Сторінка з цінами на сайті Kia у Великобританії показує модель початкового рівня з акумулятором на 77,4 кВт-год та 226-сильним двигуном, як Kia EV6 Air. Вершиною лінійки є повнопривідний GT-Line з тим самим акумулятором на 77,4 кВт-год, що живить два електромотори загальною потужністю у 321 к.с. Так само на іспанському ринку Kia позначає базову комплектацію електрокара словом Air.

А от у Франції пропонуються чотири комплектації з іншим позначенням: Active, Design, GT-Line та GT. Жоден з елементів також ще не перетнув кордон з Нідерландами, оскільки брошура моделі EV6 демонструє лише комплектації EV6, EV6 Plus, EV6 GT-Line та EV6 GT.

Фото: Kia EV6 / Kia