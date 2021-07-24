В ньому представили новинку – кросовер CUPRA Formentor.

23 липня 2021 року в Києві розпочав роботу перший офіційний дилер іспанського спортивного бренду CUPRA – CUPRA Centre Kyiv.

Новий салон створено в новому авангардному дизайні CUPRA Garage, він розділений на шоу-руми CUPRA, SEAT, зони для відвідувачів, сервісу, фінансових послуг тощо. З площею понад 3000 кв. метрів він став найбільшим у Східній Європі.

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Автомобілі CUPRA отримали не лише привабливі ціни, але й набір інших переваг. Зокрема, гарантія на автомобілі складає 5 років або 100 000 км, програма фінансування включає два роки нульових ставок, а кожен покупець отримає сертифікат на безкоштовний курс контраварійного водіння.

Бренд CUPRA має власне уявлення про спортивність автомобілів. В модельному ряду – спеціальні версії кількох моделей SEAT (Ateca, Leon) та власний кросовер – Formentor.

CUPRA Formentor названий на честь скелястого мису на острові Майорка, і недарма: його форми кузова нагадують грані каменів. А фірмовий матово-сірий колір автомобіля ще більше доводить цю легенду. За розмірами та колісною базою Formentor схожий до одноплатформенного VW Tiguan.

В салоні теж багато граней та трапецій. Панель приладів електронна, а екран мультимедійної системи 12-дюймовий. Також є кілька мідних вставок, адже мідь – один з символів марки CUPRA. В цьому кольорі оформлено логотип та колісні диски.

CUPRA Formentor – спортивний кросовер, тож під капотом встановлено справжнього монстра. Його 2,0-літровий бензиновий турбодвигун у комплектації VZ на 310 к.с. розганяє машину до сотні за 4,9 с. Також є варіант з дизельним двигуном на 150 к.с. До речі, він найбільш доступний за ціною – від 1 020 474 грн. Втім, 310-сильна версія всього на 159 тисяч дорожча, а має характеристики справжнього "гарячого" хетча.

В київському автосалоні CUPRA Centre Kyiv також представлена CUPRA Ateca, незабаром будуть доступні CUPRA Leon в кузовах хетчбек та універсал.