В нем представили новинку – кроссовер CUPRA Formentor.

23 июля 2021 года в Киеве начал работу первый официальный дилер испанского спортивного бренда CUPRA – CUPRA Centre Kyiv.

Новый салон создан в новом авангардном дизайне CUPRA Garage, он разделен на шоурумы CUPRA, SEAT, зоны для посетителей, сервиса, финансовых услуг и тому подобное. С площадью более 3000 кв. метров он стал крупнейшим в Восточной Европе.

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Автомобили CUPRA получили не только привлекательные цены, но и набор других преимуществ. В частности, гарантия на автомобили составляет 5 лет или 100 000 км, программа финансирования включает два года нулевых ставок, а каждый покупатель получит сертификат на бесплатный курс контраварийного вождения.

Бренд CUPRA имеет собственное представление о спортивности автомобилей. В модельном ряду – специальные версии нескольких моделей SEAT (Ateca, Leon) и собственный кроссовер – Formentor.

CUPRA Formentor назван в честь скалистого мыса на острове Майорка, и не зря: его формы кузова напоминают грани камней. А фирменный матово-серый цвет автомобиля еще больше доказывает эту легенду. По размерам и колесной базе Formentor похож на одноплатформенный VW Tiguan.

В салоне тоже много граней и трапеций. Панель приборов электронная, а экран мультимедийной системы 12-дюймовый. Также есть несколько медных вставок, ведь медь – один из символов марки CUPRA. В этом цвете оформлено логотип и колесные диски.

CUPRA Formentor – спортивный кроссовер, поэтому под капотом установлен настоящий монстр. Его 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель в комплектации VZ на 310 л.с. разгоняет машину до сотни за 4,9 с. Также есть вариант с дизельным двигателем на 150 л.с. Кстати, он наиболее доступен по цене – от 1 020 474 грн. Впрочем, 310-сильная версия всего на 159 тысяч дороже, а имеет характеристики настоящего “горячего” хэтча.

В киевском автосалоне CUPRA Centre Kyiv также представлена ​​CUPRA Ateca, скоро будут доступны CUPRA Leon в кузовах хэтчбек и универсал.