Кроссовер появится в европейских шоурумах уже в сентябре.

Непремиальные внедорожники и кроссоверы в последние годы получили массовое распространение и у покупателей сейчас есть множество моделей на выбор, особенно в Европе. Чрезвычайно активен в этом секторе концерн Volkswagen Group, а одним из его самых интересных продуктов является недавно созданный бренд Cupra, который отделился от SEAT в 2018 году.

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Cupra Ateca дебютировал в июне, а теперь автопроизводитель решил поближе познакомить публику с этим стильным спортивным кроссовером.

Эффектная “острая” светодиодная оптика, большие 19-дюймовые колеса, стремительный силуэт и стильные медные акценты на кузове притягивают к Ateca взгляд.

Внутри Cupra Ateca получила спортивные полуковши Dinamica, многофункциональный руль с подрулевыми лепестками переключения передач, цифровую панель приборов на 9,2 дюймовом экране и мультимедийный центр с 10,25-дюймовым экраном, который “дружит” с Apple CarPlay и Android Auto. Водитель может выбирать из нескольких режимов движения, включая особый режим Cupra.

Производительность кроссоверу обеспечивает 2-литровый турбомотор TSI мощностью в 296 к.с. и 400 Нм. Агрегат соединен с 7-ступенчатой коробкой DSG с двойным сцеплением приводом 4Drive AWD на все колеса. От 0 до 100 км/ч Cupra Ateca ускоряется за 4,9 секунды и развивает максимальную скорость в 247 км/час.

Фото: Cupra Ateca / Cupra

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