Кросс-купе было замечено на тестах в Китае.

Будущая новинка выглядит масштабированной копией младшего кросс-купе Audi Q3 Sportback.

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Дебют Audi Q5 Sportback ожидался одновременно с обычным Q5, однако Audi решила придержать купеобразную версию для обеспечения ей более спортивного характера.

Известно, что Q5 Sportback получит богатое базовое оснащение и несколько необычных функций от Q5, в том числе выбор одного из трех режимов работы задних OLED-фонарей. В интерьере больших изменений не ожидается, как и у обычного Q5, у Sportback будет 12,3-дюймовая панель приборов и экран мультимедийной системы диагональю 10,1 дюйма. Линейка моторов новичку тоже должна достаться от Q5 без изменений.

Основные же отличия, кроме формы кузова и меньшего багажника, вложены в шасси кроссовера. Ожидается, что подвеска кросс-купе будет иметь спортивные настройки и, возможно, особый режим работы.

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