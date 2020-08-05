Крос-купе було помічене на тестах у Китаї.

Майбутня новинка виглядає масштабованою копією молодшого крос-купе Audi Q3 Sportback.

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Дебют Audi Q5 Sportback очікувався одночасно зі звичайним Q5, однак Audi вирішила притримати купеподібну версію для забезпечення їй більш спортивного характеру.

Відомо, що Q5 Sportback отримає багате базове оснащення і кілька незвичайних функцій від Q5, в тому числі вибір одного з трьох режимів роботи задніх OLED-ліхтарів. В інтер’єрі значних змін не очікується, як і у звичайного Q5, у Sportback буде 12,3-дюймову панель приладів і екран мультимедійної системи діагоналлю 10,1 дюйма. Лінійка моторів новачку також повинна дістатись від Q5 без змін.

Основні ж відмінності, крім форми кузову та меншого багажника, вкладені у шасі кросовера. Очікується, що підвіска крос-купе матиме спортивні налаштування і, можливо, особливий режим роботи.

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