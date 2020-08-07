Кросовер з'явиться у європейських шоурумах вже у вересні.

Непреміальні позашляховики та кросовери в останні роки отримали масове поширення і в покупців зараз є безліч моделей на вибір, особливо в Європі. Надзвичайно активний у цьому секторі концерн Volkswagen Group, а одним із його найцікавіших продуктів є новостворений бренд Cupra, що відокремився від SEAT у 2018 році.

Також цікаво: Розкішний електричний кросовер Cadillac Lyriq представлений офіційно

Cupra Ateca дебютував у червні, а тепер автовиробник вирішив ближче познайомити публіку із цим стильним спортивним кросовером.



Ефектна “гостра” світлодіодна оптика, великі 19-дюймові колеса, стрімкий силует та стильні мідні акценти на кузові притягують до Ateca погляд.



Всередині Cupra Ateca має спортивні напів-ковші Dinamica, багатофункціональне кермо з підрульовими пелюстками перемикання передач, цифрову панель приладів на 9,2 дюймовому екрані та мультимедійний центр з 10,25-дюймовим екраном, що “дружить” із Apple CarPlay та Android Auto. Водій може обирати з кількох режимів руху, включаючи особливий режим Cupra.

Продуктивність кросоверу забезпечує 2-літровий турбомотор TSI потужністю у 296 к.с. і 400 Нм. Агрегат під’єднаний до 7-ступеневої коробки DSG з подвійним зчепленням приводом 4Drive AWD на всі колеса. Від 0 до 100 км/год Cupra Ateca прискорюється за 4,9 секунди і розвиває максимальну швидкість у 247 км/год.

Фото: Cupra Ateca / Cupra

Дивіться також: Купеподібний Audi Q5 вперше упіймали без камуфляжу