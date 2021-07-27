У ньому також можна знайти чимало спільного з Toyota FJ Cruiser.

Південнокорейська компанія SsangYong Motors оприлюднила ескізи майбутнього позашляховика під назвою X200, який відкриє нову мову дизайну. Стверджується, що концепт виконаний в стилістиці класичних SsangYong.

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Офіційно нова мова дизайну називається Powered by Toughness – “Працює на міцності”. На X200 це інтерпретується круглими фарами зі світлодіодними акцентами та затемненою решіткою з п’ятьма ромбоподібними вставками. Великі повітрозабірники по обидва боки переднього бампера та обшивка, схожа на пластину, додають зовнішньому вигляду візуальної міцності, тоді як елегантний силует і квадратні панелі кузова створюють дизайн, який ближче до позашляховика, ніж до кросовера. Звичайно, важко судити про машину за парою ескізів, адже машина, яка опиниться в автосалонах, може мати набагато м’якші лінії.

Подібність SsangYong X200 до Jeep Wrangler невипадкова. У 1969 році південнокорейський виробник почав випускати для місцевого ринку ліцензовані Jeep CJ-5, а на початку 1980-х років ця модель перетворилась на перше покоління Korando. Від останнього концепту дістались горизонтальні покажчики поворотів, розташовані на передніх крилах.

Ssangyong обіцяє показати фізичну модель X200 у найближчі місяці. Наразі немає інформації про те, яке позиціювання матиме новинка – замінить котрусь з актуальних моделей чи доповнить лінійку. Також невідомо, чи це буде глобальна модель, чи лише для Південної Кореї.