Повна назва автомобіля – одна за найдовших в історії: Scuderia Cameron Glickenhaus Zero Emission Hydrogen Fuel Cell Boot Pickup Concept. навіть без слова "концепт". Таким же довгим має бути його запас ходу на повній заправці.

Як і більшість машин компанії Джеймса Глікенхауса, водневий пікап поки існує лише у кресленнях та рендерах, але вже у 2023 році він повинен виїхати на тисячокілометрові змагання Baja 1000 в пустелі, разом із Baja Boot.

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За словами засновника SCG, вже до кінця цього року повинен бути створений прототип електричного пікапа. Раніше Глікенхаус заявляв, що автомобіль буде швидким, недорогим і матиме легко доступне рішення для заправки, маючи на увазі не машину для Baja 1000, а клієнтські автомобілі. SCG також планує зробити пікап транспортним засобом “за розумними цінами”.

Фото: розміщення баків з воднем у пікапі SCG Zero Emission Hydrogen Fuel Cell Boot Pickup / SCG

Глікенхаус також поділився у Facebook, що його FCEV-пікап має чітку мету на дальність пробігу Zero Emission Hydrogen Fuel Cell Boot Pickup: понад 967 км. Засновник SCG міг би сказати простіше – 1000 км (621 милі), але Baja 1000 щороку проходить по новому маршруту, тож відстань також змінюється.