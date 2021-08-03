Компанія Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. анонсувала оновлення для свого флагманського батарейного кросовера Aion V, який восени отримає новітню систему швидкісної зарядки та збільшений запас ходу.

Китайська компанія GAC анонсувала дебют електричного кросовера Aion V з поліпшеною системою зарядки та вдвічі більшим запасом ходу, ніж зараз.

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Наразі лінійка батарейних машин Aion, винесена в окремий суббренд, включає шість моделей: S та S Plus, Y, LX, V та GE3 530. Кросовер Aion V являє собою найбільшу та найдорожчу модель лінійки, а тому він першим має отримати новітні технології. Завдяки оновленню, поповнення запасу енергії займатиме всього вісім хвилин, а запас ходу електрокара становитиме 1000 кілометрів. Такого показника поки не мають навіть передові електрокари Tesla. Наразі ж Aion V має показник пробігу на одному заряді у 500 кілометрів за циклом NEDC.

На вибір покупцям запропонують дві версії Aion V. Доступніший дозволить зарядити акумулятор від 0 до 80 відсотків за 16 хвилин, а від 30 до 80 відсотків – за 10 хвилин. Дорожча версія зможе відновлювати енергоресурс від 0 до 80 відсотків за 8 хвилин, а від 30 до 80 відсотків – за п'ять хвилин. Автовиробник запевняє, що швидкісна зарядка не має негативного впливу на акумулятори та не скорочує ресурс батареї, оскільки створена ​​на основі графену. На вибір доступні машини з батареями на 60, 70 або 80 кіловат-годин.

Aion V цікавий ще й тим, що на його основі будуть випускати кросовер під маркою Mitsubishi. Ще на початку літа спільне підприємство GAC Mitsubishi Motors оприлюднило офіційні фотографії електрокара Aitrek, який зовні нагадує Aion V, а за технікою уніфікований з ним. Обидві моделі побудовані на модульній платформі GEP (GAC Electric Platform) і використовують 184-сильний електромотор, встановлений на передній осі.