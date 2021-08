Японський автовиробник дозволив побачити усі етапи дизайну нового покоління позашляховика від перших ескізів до деталізації інтер'єру. Також можемо бачити, яким Land Cruiser 300 міг стати, якби сподобався босам.

В основі одного з дизайнів лежить форма гексагона – шестикутника, інший має “горизонтально-динамічну” стилістику, ще один – м’язистий кузов з масивними колісними арками.

”Ми прагнули створити справжній позашляховик, який поєднує в собі міцність та відчуття витонченої зрілості”, – каже Toyota, демонструючи ескізи з занадто сміливим дизайном Land Cruiser 300.

Дизайн серійного Land Cruiser 300 став еволюційним розвитком вигляду його попередників, однак він міг бути й революційним. Найцікавішим варіантом дизайну видається “шестигранний” HEX-Y. Це розшифровується, як “гексагон для покоління Y” (HEX for GEN-Y), а на ескізі навіть можна побачити кумедний коментар: “О, крихітко, ти така гексі” (Oh baby, you're so HEX-Y).

Усі запропоновані ідеї дизайну мають під собою основу та відсилання до попередніх моделей і сучасного модельного ряду Toyota, однак вони в решті решт програли дизайну, схваленому керівництвом компанії. Ось яким міг бути, але не став новий Land Cruiser:

Фото: ескізи Land Cruiser 300 / Toyota

А ось що було схвалено для серійного позашляховика:

Фото: ескізи серійного Land Cruiser 300 / Toyota