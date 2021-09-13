Дефицит микроэлектроники фактически удвоил срок ожидания внедорожника.

Toyota Land Cruiser нового поколения пользуется действительно ажиотажным спросом во всем мире от самого своего появления. За пару месяцев японский производитель собрал столько заказов, что очередь ожидания для последних покупателей растянулась на год. А глобальный дефицит полупроводников, с которым столкнулся буквально каждый автопроизводитель, только ухудшил ситуацию.

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Тем, кто заказал Land Cruiser 300 в числе последних, придется ждать свои машины четыре года, сообщает японское издание Best Car Web со ссылкой на собственные источники в компании Toyota. Выполнить все заказы быстрее компании не позволят производственные мощности. Тем более, что 90% всех заявок приходится на топовые комплектации ZX и GR Sport, которым нужно больше микрочипов, чем базовой модели.

Из-за нехватки полупроводников Toyota уже сократила объем выпуска автомобилей на 40 процентов. Ситуация настолько критическая, что официальные дилеры некоторых стран еще не получили ни одного клиентского автомобиля.

Летом стало известно, что из-за сенсационного спроса Toyota даже запретила японским владельцам Land Cruiser перепродавать его, чтобы защититься от спекулянтов.