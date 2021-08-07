Toyota Land Cruiser нового поколения оказался настолько популярным, что некоторым клиентам, возможно, придется ждать 12 месяцев и дольше, прежде чем они получат свои машины.

Японское издание Car Watch сообщает, что модели Land Cruiser, заказанные после 2 августа, не попадут в руки японских клиентов как минимум один год. Это очень долгое время для ожидания массового серийного автомобиля. При этом экспорт автомобилей на другие рынки начнется уже в конце этого года.

Узнайте также: В Украине представлена Toyota Land Cruiser 300

Land Cruiser – автомобиль, который не нуждается в представлении, это один из самых известных и популярных внедорожников мира, общий объем продаж которого в августе 2019 года превысил 10 миллионов. На новое поколение модели ждали миллионы владельцев J200 и в июне этого года, спустя 14 лет, после дебюта J200, Toyota наконец представила внедорожник серии J300.

Спрос на новый внедорожник превзошел самые смелые ожидания, очереди на некоторых рынках растянулись на два года, поэтому Toyota даже была вынуждена ввести определенные ограничения. Например, японским покупателям запрещено перепродавать автомобиль в течение года с момента приобретения.

В конце июля состоялась презентация Land Cruiser в Украине с тест-драйвом в каменном карьере. Японские внедорожники даже в своем городском исполнении смело штурмовали препятствия и показали замечательную геометрическую проходимость, работу подвески, силовых агрегатов, привода и вспомогательной электроники. Все это у внедорожника новое. Версия Land Cruiser 300 GR Sport с короткими бамперами и настройками для тяжелого бездорожья, которой не было на украинской презентации, также доступна на нашем рынке.

Цены и полные спецификации Land Cruiser 300 были раскрыты 6 августа, когда украинские дилеры Toyota начали принимать заказы. Сейчас в Украине есть только Land Cruiser 300 в исполнении Premium, по цене от 2 436 560 гривен. Заказать в производства можно машину в одной из трех комплектаций: Prestige, Premium, GR Sport.

В Украине Toyota Land Cruiser 300 доступен исключительно с 10-скоростной автоматической коробкой передач и двумя двигателями на выбор: 3,3-литровым дизельным твин-турбо V6 (299 л.с., 700 Нм) и бензиновым 3,5-литровым тивн-турбо V6 (415 л.с., 650 Нм).

Комплектация Land Cruiser Prestige предусматривает 7-местный салон. Версия 3.3 дизель стоит от 2 298 116 гривен, а 3.5 бензин оценивается от 2 338 233 гривен. Внедорожники в исполнении Premium стоят от 2 454 964 и 2 458 318 гривен за дизельную и бензиновую версию соответственно. Premium также означает 5-местный салон. Комплектация LC 300 GR Sport предлагает 5-местный салон; с дизельным мотором внедорожник стоит от 2 457 647 гривен, а с бензиновым – от 2 460 599.

Фото: Toyota Land Cruiser 300 и LC 300 GR Sport / Toyota