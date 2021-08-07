Toyota Land Cruiser нового покоління виявився настільки популярним, що деяким клієнтам, можливо, доведеться чекати 12 місяців і більше, перш ніж вони отримають свої машини.

Японське видання Car Watch повідомляє, що моделі Land Cruiser, замовлені після 2 серпня, не потраплять до рук японських клієнтів щонайменше один рік. Це дуже довгий час для очікування масового серійного автомобіля. При цьому експорт автомобілів на інші ринки розпочнеться вже наприкінці цього року.

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Land Cruiser – автомобіль, який не потребує представлення, це один із найвідоміших та найпопулярніших позашляховиків світу, загальний обсяг продажів якого у серпні 2019 року перевищив 10 мільйонів. На нове покоління моделі чекали мільйони власників J200 і у червні цього року, через 14 років, після дебюту J200, Toyota нарешті представила позашляховик серії J300.

Попит на новий позашляховик перевершив найсміливіші очікування, черги на замовлення на деяких ринках розтягнулись на два роки, тож Toyota навіть була змушена ввести певні обмеження. Наприклад, японським покупцям заборонено перепродувати автомобіль протягом року, з моменту придбання. А тепер стало відомо, що деяким японським покупцям доведеться ще й довго чекати на вже замовлений автомобіль.

Наприкінці липня відбулась презентація Land Cruiser в Україні з тест-драйвом у кам’яному кар’єрі. Японські позашляховики навіть у своєму міському виконанні сміливо штурмували перешкоди та показали чудову геометричну прохідність, роботу підвіски, силових агрегатів, приводу й допоміжної електроніки. Усе це у позашляховика нове. Версія Land Cruiser 300 GR Sport з короткими бамперами та налаштуваннями для важкого бездоріжжя, якої не було на українській презентації, також доступна на нашому ринку.

Ціни та повні специфікації Land Cruiser 300 були розкриті 6 серпня, коли українські дилери Toyota почали приймати замовлення. Наразі в Україні є лише Land Cruiser 300 у виконанні Premium, за ціною від 2 436 560 гривень. Замовити у виробництво можна машину в одній з трьох комплектацій: Prestige, Premium, GR Sport.

В Україні Toyota Land Cruiser 300 доступний виключно з 10-швидкісною автоматичною коробкою передач та двома двигунами на вибір: 3,3-літровим дизельним тівн-турбо V6 (299 к.с., 700 Нм) та бензиновим 3,5-літровим тівн-турбо V6 (415 к.с., 650 Нм).

Комплектація Land Cruiser Prestige передбачає 7-місний салон. Версія 3.3 дизель коштує від 2 298 116 гривень, а 3.5 бензин оцінюється від 2 338 233 гривень. Позашляховики у виконанні Premium коштують від 2 454 964 та 2 458 318 гривень за дизельну і бензинову версію, відповідно. Premium також означає 5-місний салон. Комплектація LC 300 GR Sport також пропонує 5-місний салон; з дизельним мотором позашляховик коштує від 2 457 647 гривень, а з бензиновим – від 2 460 599.

Фото: Toyota Land Cruiser 300 та LC 300 GR Sport / Toyota