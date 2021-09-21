Октябрь будет трудным месяцем для японского бренда, поскольку все 14 японских заводов Toyota будут приостанавливать свою работу.

Из-за нехватки запасных частей и новой волны COVID-19 в Юго-Восточной Азии, концерн Toyota будет приостанавливать работу своих предприятий в Японии на срок до 11 суток. Наиболее ощутимой пауза будет для Land Cruiser 300, поскольку его конвейер будет остановлен почти на пол месяца.

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Как мы сообщали ранее, некоторым покупателям Toyota Land Cruiser 300 придется ждать четыре года свои машины. Очередные задержки еще больше обострят ситуацию. Японское издание Car Watch сообщает, что завод Toyota Motor Такаоки Plant, где выпускаются Corolla, Corolla Touring и Corolla Cross, будет простаивать сутки, фабрика, где изготавливают C-HR и Aqua, остановится на девять суток, а производство Land Cruiser 300 и Lexus LX поставят на паузу минимум на одиннадцать дней.

Дефицит микрочипов коснется 27 из 28 конвейерных линий Toyota, что заставило производителя откорректировать производственные планы на октябрь более чем на треть. По последнему прогнозу, в октябре Toyota выпустит около 550 тысяч машин, что на 150 тысяч меньше, чем планировалось в начале года.