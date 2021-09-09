Казахский канал SUV Battle на YouTube решил проверить, есть ли в серии 300 все необходимое, чтобы быть лучше предыдущего поколения и других жестких соперников. Результат оказался неожиданным.

Дияз Валихан – ведущий видео, размещенного ниже и англоязычного канала SUV Battle, который выбирает "царя горы" среди лучших внедорожников мира.

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Итак, Land Cruiser 300 должен доказать свою состоятельность на бездорожье с помощью нового 3,5-литрового турбомотора V6 мощностью 415 л.с. и заводских шин.

Первым на путь с препятствиями ступает Nissan Patrol Y62 2014 года, оснащенный 5,6-литровым двигателем и 405 л.с. Следующим вышел на тест Land Cruiser 200 с 4,6-литровым 309-сильным мотором. Дальше – Range Rover 2020 года с 5-литровым мотором на 525 сил, а за ним – Land Rover Defender 2020 года, оснащенный 400-сильным 3.0-турбо. Mercedes-AMG G63 вышел на соревнование с 4-литровым 585-сильным турбомотором, а Ford F-150 Raptor имел под капотом 3.5Т с отдачей в 450 сил.

Важно отметить, что Toyota LC 300 получил двойные шансы сиять, поскольку внедорожник дважды проехал по полосе препятствий.

После того, как выводы будут сделаны, будет совершенно правильно узнать, кто получил общую победу. Но стоит отметить, что Дияз решил исключить G 63, Range Rover LWB и Raptor из конкурса из-за того, что они имеют гораздо более высокую цену.

Таким образом, третье место занял Land Cruiser 200, второе место разделили между собой более новые LC 300 и Patrol, а третье взял Defender.