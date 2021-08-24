Mercedes-Benz G-Class – один із найпопулярніших у тюнерів автомобілів, тому здивувати чимось справді новим тут важко. Але британському ательє Project Kahn це таки вдалось.

Mercedes-AMG G63 Hammer Edition III – так називається найновіший комплект тюнінгу від британського ательє Project Kahn. Головна особливість новинки – подвійний спойлер.

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Комплект карбонових деталей кузову та 23-дюймові колісні диски Kahn, хоча й виглядають ефектно, не справляють того враження, що пара крилець на обох верхніх кутах кубічного позашляховика. Очевидно, ідею такого дизайну підказали двоскладні задні крила, які можна побачити на гіперкарах, таких як Ferrari FXX-K. Але навіть у комплектації AMG G63 з 577 кінськими силами, G-Клас важко назвати гіперкаром або суперкаром. І навіть опційна випускна система від Project Kahn не зробить його суперкаром.

Фото: Mercedes-AMG G63 Hammer Edition III від Project Kahn

Набір Project Kahn Hammer Edition III (індекс комплекту GW18H3TC) підходить для: Mercedes-AMG G63 від 2018 року випуску і пізніше. Склад комплекту: