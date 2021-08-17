Набір компонентів та деталей для розширення кузову під назвою Silhouette Works GT-EVO від ательє Liberty Walk коштує дорожче за більшість масових машин на ринку. Але це ціна за певну ексклюзивність – таких наборів буде випущено лише 20.

Комплект Silhouette Works GT-EVO коштуватиме 187 000 доларів лише у максимальній конфігурації з карбоновими деталями. Тюнер запропонує і простіші версії за доступнішою ціною. Від 94 600 доларів.

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187 000 доларів – це приблизно половина вартості самого Aventador. За ці гроші покупці отримають практично повністю новий кузов з велетенським спойлером, масивними повітроводами в кожній панелі. Колісні диски від LBWK до набору не включені, як і компоненти для пневматичної підвіски та вихлопна система, показані на фото. Кузовні деталі виготовлені з карбону.

Комплект тюнінгу за 94 600 доларів замінює карбонові панелі на пластикові з карбоновим армуванням. Вартість наборів також не включає фарбування, оскільки компоненти продаються нефарбованими.

Топовий комплект Silhouette Works GT-EVO, пневмопідвіска, нові колеса, вихлоп та фарбування з легкістю можуть подвоїти початкову ціну Aventador. Та власників італійських суперкарів це, схоже, не зупиняє, а лиш розпалює.

Фото: боді-кіт Liberty Walk Silhouette Works GT-EVO для Lamborghini Aventador / Liberty Walk