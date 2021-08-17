Набор компонентов и деталей для расширения кузова под названием Silhouette Works GT-EVO от ателье Liberty Walk стоит дороже большинства массовых машин на рынке. Но это цена за определенную эксклюзивность – таких наборов будет выпущено лишь 20.

Комплект Silhouette Works GT-EVO будет стоить 187 000 долларов только в максимальной конфигурации с карбоновыми деталями. Тюнер предложит и более простые версии по более доступной цене. От 94 600 долларов.

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187 000 долларов – это примерно половина стоимости самого Aventador. За эти деньги покупатели получат практически полностью новый кузов с гигантским спойлером, массивными воздуховодами в каждой панели. Колесные диски от LBWK в набор не включены, как и компоненты для пневматической подвески и выхлопная система, показанные на фото. Кузовные детали изготовлены из карбона.

Комплект тюнинга за 94 600 долларов заменяет карбоновые панели на пластиковые с карбоновым армированием. Стоимость наборов также не включает покраску, поскольку компоненты продаются некрашеными.

Топовый комплект Silhouette Works GT-EVO, пневмоподвеска, новые колеса, выхлоп и покраска с легкостью могут удвоить начальную цену Aventador. Но владельцев итальянских суперкаров это, похоже, не останавливает, а лишь разжигает.

Фото: боди-кит Liberty Walk Silhouette Works GT-EVO для Lamborghini Aventador / Liberty Walk