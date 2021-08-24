Mercedes-Benz G-Class – один из самых популярных у тюнеров автомобилей, поэтому удивить чем-то действительно новым здесь трудно. Но британскому ателье Project Kahn это таки удалось.

Mercedes-AMG G63 Hammer Edition III – так называется новейший комплект тюнинга от британского ателье Project Kahn. Главная особенность новинки – двойной спойлер.

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Комплект карбоновых деталей кузова и 23-дюймовые колесные диски Kahn хотя и выглядят эффектно, не производят того впечатления, что пара крылышек на обоих верхних углах кубического внедорожника. Очевидно, идею такого дизайна подсказали двухсложные задние крылья, которые можно увидеть на гиперкарах, таких как Ferrari FXX-K. Но даже в комплектации AMG G63 с 577 лошадиными силами, G-Класс трудно назвать гиперкаром или суперкаром. И даже опционная выпускная система от Project Kahn не сделает его суперкаром.

Фото: Mercedes-AMG G63 Hammer Edition III від Project Kahn

Набор Project Kahn Hammer Edition III (индекс комплекта GW18H3TC) подходит для: Mercedes-AMG G63 от 2018 года выпуска и позднее. Состав комплекта: