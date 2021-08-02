Это один из тех случаев, когда мощность автомобиля почти не играет роли.

В профессиональном спорте соперники из диаметрально противоположных весовых категорий на ринге не встречаются, да и в автоспорте есть строгое деление на классы. Но британские журналисты очень любят нарушать правила ради шоу, и очередное видео от CarWow – именно о такой случай.

Смотрите также: Видео: самые медленные гонки самых маленьких электрокаров Европы

В гонках на 402 метра легкий Fiat Panda Cross со своим 85-сильным мотором не имеет ни единого шанса против 417-сильного Tesla Model X. Помимо высокого дорожного просвета и полного привода, эти два “внедорожника” не имеют ничего общего. Но вне асфальта расклад сил меняется в пользу “Панды”.

Fiat Panda Cross – даже не кроссовер, а лишь приподнятая версия хэтчбека с полным приводом. Силовая установка модели генерирует 85 лошадиных сил мощности, и 145 ньютон-метров крутящего момента смехотворны по сравнению с 417 силами и 660 “ньютонами” Tesla Model X. Но в цифрах есть еще одно важное расхождение. Итальянский кросс-хэтч весит 1165 кг – меньше половины массы Model X, который склоняет весы на 2533 кило. Впрочем, если посчитать соотношение мощности к массе, Fiat Panda Cross снова оказывается не в лучшей позиции, везя по 13 килограммов на каждой “конячке”, тогда как электрокару нужно перемещать в пространстве лишь по 6 кило на каждой лошадиной силе.

Итак, каким будет результат соревнования на бездорожье, предсказать не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. А все точки над "і" расставит это видео.