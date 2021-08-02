Це один із тих випадків, коли потужність автомобіля майже не грає ролі.

У професійному спорті суперники з діаметрально протилежних вагових категорій на рингу не зустрічаються, та й в автоспорті є суворий розподіл на класи. Але британські журналісти дуже люблять порушувати правила, заради шоу і чергове відео від CarWow – саме про такий випадок.

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У перегонах на 402 метри легкий Fiat Panda Cross зі своїм 85-сильним мотором не має жодного шансу проти 417-сильного Tesla Model X. Крім високого дорожнього просвіту та наявності повного приводу, ці два “позашляховика” не мають нічого спільного. Але поза асфальтом розклад сил змінюється на користь “Панди”.

Fiat Panda Cross – навіть не кросовер, а лиш припіднята версія хетчбека з повним приводом. Силова установка моделі генерує 85 кінських сил потужності і 145 ньютон-метрів крутного моменту, сміхотворні у порівнянні з 417 силами та 660 “ньютонами” Tesla Model X. Але в цифрах є ще одна важлива розбіжність. Італійський крос-хетч важить лише 1165 кілограмів – менше половини маси Model X, який схиляє терези на 2533 кіло. Втім, якщо порахувати співвідношення потужності до маси, Fiat Panda Cross знову виявляється не в кращій позиції, везучи по 13 кілограмів на кожній “коняці”, тоді як електрокару потрібно переміщувати у просторі лише по 6 кіло на кожній кінській силі.

Отже, яким буде результат змагання на бездоріжжі, передбачити не так вже й просто, як здається на перший погляд. А усі крапки над “і” розставить це відео.