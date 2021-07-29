У деяких країнах ці мініатюрні електромобілі класифікують, як квадроцикли й не вимагають водійського посвідчення для управління. Це тому, що вони страшенно повільні.

Поруч із цими мініатюрними машинками навіть такі крихітки, як smart Fortwo, Fiat 500 чи Mini Cooper здаються велетнями. І їх динаміка цілком відповідає габаритам.

Дивіться також: На Alibaba продають електричні пікапи за $2000

У Франції та деяких країнах Європи такими електромобілями дозволено керувати навіть дітям з 14 років, оскільки вони фізично не можуть розвивати швидкість, за якої можуть бути серйозні наслідки у ДТП. Наскільки повільними вони є, демонструє це відео з перегонами на короткій дистанції від британського видання What Car.

Учасники перегонів: зовсім новий Citroen Ami, двомісний Renault Twizy, який існує з 2012 року, індійський Reva G-Wiz та Micro Electric (me) британського виробництва.

Характеристики електрокарів навіть на папері виглядають комічно. Renault Twizy має 17 к.с., але це ще солідна потужність, у порівнянні з 8-сильним Citroen Ami. Зате останній і коштує відповідно – електрокар доступний в оренду за 19,99 євро на місяць.

Micro Electric коштує 11 999 фунтів стерлінгів (14 100 євро), що не так вже й дешево, зважаючи на його характеристики. Щоправда, електрокар, який займає рівно половину стандартного паркувального місця, непогано оснащений і має мультимедійну систему з сенсорним екраном, кондиціонер та панорамний дах. Запас ходу me – 150 кілометрів, що більше ніж удвічі вище за показник найближчого конкурента, але потужність складає лише 10 к.с.

Остаточний претендент – вживаний REVA G-Wiz індійського виробництва. У експерименті брав участь автомобіль 2010 року випуску, версія REVAi з покращеними якостями, але випускається модель з 2001 року.

Передбачувано, перегони були надзвичайно повільними, але цікаво, що переможцем заїзду став не найпотужніший з учасників, а найстаріший перетнув фініш не останнім.