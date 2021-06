За розмірами машина більше схожа на квадрицикл, вона непогано підходить для вантажних перевезень всередині підприємств.

Китайська компанія Jiangsu Ruipaiying Import And Export Co., Ltd., продає на Alibaba двомісний клон Ford F-150, – повідомляє electrek.co.

Мініатюрний Changli CLZKC-009 має довжину 3,5 метра, і може прийняти на борт до 400 кілограмів. Його можна замовити всього за 2 тисячі доларів, термін виконання замовлення складе 15 днів.

За ці гроші ви отримаєте електросклопідіймачі, електричний обігрівач, відкидний люк, камеру заднього виду і багажник на даху, або ж додаткові ліхтарі на даху. В якості додаткових функцій можна замовити кондиціонер і маленький бензиновий генератор, який збільшить запас ходу.

З цікавого, крім вибору кольору, можна замовити і більш вигадливі види персоналізації. Наприклад, на решітку радіатора можна нанести напис “Explorer”, натякаючи на однойменну модель «Форда». А ось на борту на замовлення можна поставити наклейку “Jeep”. Абсурдність ситуації полягає в тому, що обидва об’єкти інтелектуальної власності можуть одночасно бути присутнім на цій крихітці.

В якості силової установки використовується маленький електромоторчик потужністю 4 кінські сили. Він встановлюється на задній осі, відповідно машина має задній привід. Крутний момент не повідомляється. Максимальна швидкість становить 45 км/год. Батарея ємністю 4,8 кВт *год дозволяє проїжджати від 70 до 130 кілометрів залежно від режиму їзди.

Подібний транспортний засіб прекрасно підійде для переміщення невеликих вантажів на підприємствах або ж в якихось складських приміщеннях.