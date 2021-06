По размерам машина больше похожа на квадрицикл, она неплохо подходит для грузовых перевозок на предприятиях.

Китайская компания Jiangsu Ruipaiying Import And Export Co., Ltd. продает на Alibaba двухместный клон Ford F-150, – сообщает electrek.co.

Миниатюрный Changli CLZKC-009 имеет длину 3,5 метра, и может принять на борт до 400 килограммов. Его можно заказать всего за 2 тысячи долларов, срок выполнения заказа составит 15 дней.

За эти деньги вы получите электростеклоподъемники, электрический обогреватель, откидной люк, камеру заднего вида и багажник на крыше, или же дополнительные фонари на крыше. В качестве дополнительных функций можно заказать кондиционер и маленький бензиновый генератор, который увеличит запас хода.

Из интересного: помимо выбора цвета можно заказать и более затейливые виды персонализации. Например, на решетку радиатора можно нанести надпись “Explorer”, намекая на одноименную модель “Форда”. А вот на борту на заказ можно поставить наклейку “Jeep”. Абсурдность ситуации заключается в том, что оба объекта интеллектуальной собственности могут одновременно присутствовать на этой крохе.

В качестве силовой установки используется маленький электромоторчик мощностью 4 лошадиные силы. Он устанавливается на задней оси, соответственно, машина имеет задний привод. Крутящий момент не сообщается. Максимальная скорость составляет 45 км/ч. Батарея емкостью 4,8 кВт*ч позволяет проезжать от 70 до 130 километров в зависимости от режима езды.

Подобное транспортное средство прекрасно подойдет для перемещения небольших грузов на предприятиях или же в каких-то складских помещениях.